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MLB／首輪新秀左右開弓加開投 洋基暫緩二刀流計畫

2018-06-08 08:12聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

洋基今年以首輪23順位籤選進的塞格勒（Anthony Seigler），因為同時具有左右開弓和左右開投的奇才而備受矚目，是否作為「二刀流」養成？球探部門副總裁歐本海默（Damon Oppenheimer）表示，現在還不是時候，「現階段，我們視他為左右開弓的捕手。」

才剛要滿19歲的塞格勒，以高中捕手之姿獲得洋基的首輪籤青睞，來到這支豪門球隊，他說：「感覺就像不可能實現的夢想真的成真了，所以這實在太不可思議。」

儘管以捕手身分投入選秀，塞格勒在高中也身兼投手，高三賽季留下9勝3敗、防禦率2.12；在父親的指導下，他從小就左右開投，作為右投時，他的投球均速90哩起跳，作為左投時則為85哩上下。

歐本海默今天受訪談到這位可能比「二刀流」更狂的棒球奇才，他表示，「現階段，我們視他為左右開弓捕手，他在高中時期展現的多樣才華吸引了我們，但他在捕手位置上的發展性才是關鍵。」

塞格勒已確定獲得佛羅里達大學獎學金，但在選秀首輪上榜後，他的下一步動向相當明朗，他表示，「毫無疑問地，我絕對會與洋基簽約，這是不需考慮的事情，光是聽到自己的名字上榜已經是榮耀了，更何況還是洋基。」

塞格勒留有一頭長髮，來到髮禁嚴明的洋基，勢必要做出一些改變，同樣曾以長髮掀起話題的弗瑞茲爾（Clint Frazier），在選秀結果出爐後就幽默留言要幫這位小老弟介紹理髮師，塞格勒笑說：「我看到他的留言了，我覺得很有趣，在我前往坦帕前一定會去剪頭髮，我可能這幾天就會去理髮吧！」

洋基選秀

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