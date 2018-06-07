MLB／投4.1局就被換掉 殷仔摔東西洩憤

2018-06-07 23:47 聯合報 記者 聯合報 記者 藍宗標 ／綜合報導



陳偉殷只投四點一局就被換掉。 （美聯社） 分享 facebook

旅美左投陳偉殷四月廿九日重返大聯盟，順利奪下本季首勝、生涯第五十四勝，接下來七場先發吞下三連敗，已經超過一個月不知勝投滋味；馬林魚隊總教練馬丁利如果一直堅持自己的風格，殷仔挑戰下一勝還是很辛苦。

馬林魚目前得二百一十四分、四十八轟、長打率三成五八都在大聯盟卅隊墊底，昨天對紅雀之戰難得火力大爆發，全場十七支安打（三轟）、十支長打、攻下十一分都是本季最猛，終場以十一比三大勝；但陳偉殷只投四點一局就被換掉，毫無勝投機會，只能在休息區摔東西發洩情緒。

陳偉殷五月十六日對道奇之戰投四點一局無失分，在二比○領先時退場，馬林魚終場四比二獲勝；昨天歷史重演，他在五局下一出局一、二壘有人時，馬丁利決定動用牛棚解危，就算六比二領先，也完全不給機會爭取第二勝。

陳偉殷退場後用強烈肢體語言表達不滿，賽後也找馬丁利溝通，他說：「總教練想要讓我知道，這就是他做事的風格（調度先發投手），因為他嘗試贏球。」

馬林魚季前賣掉一堆球星，目前處於重整期，馬丁利沒有爭冠壓力，更敢堅持「馬式風格」；陳偉殷昨天退場時用掉九十一球，被美國媒體解讀為未能投滿五局的原因，殷仔說：「比起取不取得總教練的信任，不如做好自己該做的事情。」

天使隊日籍球星大谷翔平昨天首戰皇家隊，先發四局失一分，本季第二次因為手指起水泡，被迫提前退場，錯過挑戰第五勝的機會，戰績仍是四勝一敗、防禦率三點一○，天使終場四比三獲勝。

另外，亞歷桑納州立大學台灣捕手林家正，再度投入大聯盟選秀，第廿九輪才被太空人隊挑中，不如前年第十六輪被水手隊指名，目前還未確定是否簽約。