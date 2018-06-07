親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界盃足球賽
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
籃球
林書豪專區

MLB／投4.1局就被換掉 殷仔摔東西洩憤

2018-06-07 23:47聯合報 記者藍宗標／綜合報導

陳偉殷只投四點一局就被換掉。 （美聯社）
陳偉殷只投四點一局就被換掉。 （美聯社）
分享

旅美左投陳偉殷四月廿九日重返大聯盟，順利奪下本季首勝、生涯第五十四勝，接下來七場先發吞下三連敗，已經超過一個月不知勝投滋味；馬林魚隊總教練馬丁利如果一直堅持自己的風格，殷仔挑戰下一勝還是很辛苦。

馬林魚目前得二百一十四分、四十八轟、長打率三成五八都在大聯盟卅隊墊底，昨天對紅雀之戰難得火力大爆發，全場十七支安打（三轟）、十支長打、攻下十一分都是本季最猛，終場以十一比三大勝；但陳偉殷只投四點一局就被換掉，毫無勝投機會，只能在休息區摔東西發洩情緒。

陳偉殷五月十六日對道奇之戰投四點一局無失分，在二比○領先時退場，馬林魚終場四比二獲勝；昨天歷史重演，他在五局下一出局一、二壘有人時，馬丁利決定動用牛棚解危，就算六比二領先，也完全不給機會爭取第二勝。

陳偉殷退場後用強烈肢體語言表達不滿，賽後也找馬丁利溝通，他說：「總教練想要讓我知道，這就是他做事的風格（調度先發投手），因為他嘗試贏球。」

馬林魚季前賣掉一堆球星，目前處於重整期，馬丁利沒有爭冠壓力，更敢堅持「馬式風格」；陳偉殷昨天退場時用掉九十一球，被美國媒體解讀為未能投滿五局的原因，殷仔說：「比起取不取得總教練的信任，不如做好自己該做的事情。」

天使隊日籍球星大谷翔平昨天首戰皇家隊，先發四局失一分，本季第二次因為手指起水泡，被迫提前退場，錯過挑戰第五勝的機會，戰績仍是四勝一敗、防禦率三點一○，天使終場四比三獲勝。

另外，亞歷桑納州立大學台灣捕手林家正，再度投入大聯盟選秀，第廿九輪才被太空人隊挑中，不如前年第十六輪被水手隊指名，目前還未確定是否簽約。

陳偉殷大聯盟大谷翔平選秀馬林魚

相關新聞

MLB／單日8K後休兵奏效 賈吉兩分砲轟倒藍鳥

2018-06-07 16:02

MLB／45歲柯隆243勝到手 並列多明尼加第一

2018-06-07 15:28

MLB／陳偉殷感謝隊友力挺 預定下役碰巨人王牌

2018-06-07 14:43

MLB／4.1局退場怒摔東西 陳偉殷：發洩一下

2018-06-07 14:21

MLB／大谷又起水泡 天使教頭：沒前次嚴重

2018-06-07 14:05

MLB／今日戰績表 陳偉殷投不滿5局馬林魚2連勝

2018-06-07 13:32

MLB／王建民回來了 台南虎頭埤祈雨祭典現身

2018-06-07 12:51

陳偉殷2018球季出賽紀錄

2018-06-07 12:40

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-06-07 12:35

MLB／證實右手中指起水泡 大谷4局提前收工

2018-06-07 12:20

MLB／大谷手指水泡提前退場 天使車輪戰險勝皇家

2018-06-07 11:39

MLB／馬丁利零容忍對待 陳偉殷球衣越穿越重

2018-06-07 11:11

馬丁利的信任危機 陳偉殷罕見動怒

2018-06-07 10:50

MLB／差2出局沒勝投資格 陳偉殷退場怒摔東西

2018-06-07 10:30

MLB／馬林魚輕取紅雀 教頭不給陳偉殷勝投資格

2018-06-07 10:13

MLB／坦承三度酒駕 姜正浩後悔未對球團坦白

2018-06-07 09:55

MLB／第29輪上榜 林家正：不論哪輪都是肯定

2018-06-07 08:24

MLB／第29輪等到上榜 太空人選進林家正

2018-06-07 08:07

MLB／再上投手丘 大谷拚個人第5勝

2018-06-06 23:51

全美運動博弈合法化 運動產業百花齊放可期

2018-06-05 07:00

MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

2018-06-04 21:28

克蕭傷勢不斷搞亂調度 道奇想爭冠就該斷捨離

2018-06-04 07:00

陳偉殷生涯首賺打點 投球卻撐不滿2局

2018-06-01 10:51

水手、釀酒人實力普通 戰績榮景恐淪海市蜃樓

2018-06-01 07:00

日職回歸蛻變成功 米克拉斯成控球大師

2018-06-01 07:00

挑戰單季最佳成績 韋蘭德拚史上十大名投

2018-05-30 07:00

職棒選秀學問大 不是狀元也能立大功

2018-05-30 07:00

大谷場上場下完美無缺 貝比魯斯也要甘拜下風

2018-05-28 07:00

太空人輪值宰制力超強 投出史詩級數據

2018-05-25 07:00

講西語要被罰款 阿路爆料大聯盟的歧視文化

2018-05-22 07:00

賽揚強投成全壘打製造機 老邁國王讓人不勝唏噓

2018-05-21 07:00

卡諾被抓包的啟示：禁藥問題仍猖獗、不見趨緩

2018-05-18 07:00

投球型態「韋蘭德」化 柯爾晉升賽揚級巨投

2018-05-17 07:00

連3場先發投不滿5局 陳偉殷生涯首遇

2018-05-16 09:13

大谷翔平全壘打狂轟不已 林子偉為何一支難求？

2018-05-15 07:00

兩代海賊王回歸不同情 海盜是否再次失落20年？

2018-05-14 13:48

火球男愈來愈普遍 大聯盟正值極端化年代

2018-05-11 07:00

伍德20K之役 大聯盟史上終極投手表現

2018-05-10 07:00

拆散復仇者聯盟 大都會走出正確的第一步

2018-05-08 07:00
看更多

熱門文章

NBA／杜蘭特新高43分挫詹皇 勇士連霸只差1勝

2018-06-07 11:53

NBA／杜蘭特再現關鍵三分 詹皇：今年距離更遠

2018-06-07 12:52

MLB／差2出局沒勝投資格 陳偉殷退場怒摔東西

2018-06-07 10:30

杜蘭特的「喬丹級演出」 把騎士打入殞落國度

2018-06-07 12:00

馬丁利的信任危機 陳偉殷罕見動怒

2018-06-07 10:50

NBA／對勇士不能犯錯 詹皇：否則就是9比0

2018-06-07 18:00

NBA／勇士連兩年決賽3比0聽牌 聯盟史上首見

2018-06-07 18:08

NBA／讚柯瑞三分及時雨 杜蘭特：我就愛他這點

2018-06-07 16:13

MLB／馬丁利零容忍對待 陳偉殷球衣越穿越重

2018-06-07 11:11

MLB／馬林魚輕取紅雀 教頭不給陳偉殷勝投資格

2018-06-07 10:13

NBA／奪冠太容易 球員勸：杜蘭特該自己組團

2018-06-07 17:01

NBA／柯瑞唯一三分彈 KD讚：全場最重要一球

2018-06-07 14:56

NBA／杜蘭特紀錄夜 柯爾：沒人能像他那樣進球

2018-06-07 18:15

NBA／回歸貢獻關鍵扣籃 柯爾：典型的伊古達拉

2018-06-07 13:44

NBA／預備7套衣服 格林：不想穿到第5戰那套

2018-06-07 15:55

NBA／決賽前13戰至少25分 杜蘭特史上第三人

2018-06-07 12:36

NBA／季後賽110場破30分 詹姆斯超越喬丹紀錄

2018-06-07 14:00

法網／雨勢攪局 納達爾8強賽今晚6時續戰

2018-06-07 08:20

NBA／不再參加別隊試訓 艾頓自信成選秀狀元

2018-06-07 09:06

NBA／被控故意傷害罪「大寶貝」恐面臨7年刑責

2018-06-07 09:35

MLB／王建民回來了 台南虎頭埤祈雨祭典現身

2018-06-07 12:51

MLB／4.1局退場怒摔東西 陳偉殷：發洩一下

2018-06-07 14:21

NBA／連19個系列賽客場贏球 勇士追平熱火並列第一

2018-06-07 13:59

MLB／大谷手指水泡提前退場 天使車輪戰險勝皇家

2018-06-07 11:39

MLB／證實右手中指起水泡 大谷4局提前收工

2018-06-07 12:20

MLB／第29輪等到上榜 太空人選進林家正

2018-06-07 08:07

法網／超級搶10退頭號種子 詹詠然混雙奪冠

2018-06-07 22:54

MLB／第29輪上榜 林家正：不論哪輪都是肯定

2018-06-07 08:24

日職／阪神虎人才豐富 呂彥青難卡洋將位子

2018-06-07 07:00

MLB／陳偉殷感謝隊友力挺 預定下役碰巨人王牌

2018-06-07 14:43

NBA／伊古達拉參與熱身 G3有望上場

2018-06-07 08:07

2018NBA總冠軍賽 賽程與最新賽況

2018-06-07 11:50

法網／逆轉阿根廷小巨人 納達爾4強就位

2018-06-07 19:58

中職／狀元籤選捕手或牛棚即戰力？ 葉總都想要

2018-06-07 18:39

MLB／單日8K後休兵奏效 賈吉兩分砲轟倒藍鳥

2018-06-07 16:02

MLB／45歲柯隆243勝到手 並列多明尼加第一

2018-06-07 15:28

MLB／大谷又起水泡 天使教頭：沒前次嚴重

2018-06-07 14:05

法網／相隔9年重返4強 迪爾波卓淚崩

2018-06-07 21:03

NBA／柯爾怒嗆川普 愛國靠行動不靠合唱軍歌

2018-06-07 12:15

NBA／胡德解凍拿15分 泰隆魯：他把握住機會

2018-06-07 18:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top