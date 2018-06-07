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MLB／坦承三度酒駕 姜正浩後悔未對球團坦白

2018-06-07 09:55聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

重返大聯盟之前，海盜韓籍內野手姜正浩先承諾不再碰酒，他在2016年酒駕事件後於今天首度出面接受美國媒體聯訪，他表示，「從那次事件之後，我已經滴酒不沾。」

姜正浩在2016年季後於南韓酒駕被逮，因未能取得美國工作簽證，去年整季無法重返大聯盟；今年總算解禁通過申請，日前剛投入高階1A，已出賽5場，13打數敲出6安打，接下來可能轉往3A出賽。

姜正浩在今天接受美國媒體聯訪，回應這一年多來的紛擾，他坦言喝酒令他感到舒服，但從2016年的酒駕事件後就已經決心戒酒，也因他的駕照遭到吊銷，目前他的翻譯同時身兼司機。他也承認自己三度酒駕，而海盜和韓職前東家耐克森英雄對此全不知情，他很懊悔並未對球團坦白。

經過逾一年的等待才取得美國簽證，姜正浩表示，申請簽證的過程多由海盜球團處理，自己不清楚究竟多少次申請遭到拒絕入境，「我很感激美國政府願意給我第二次機會，而我也會做好準備盡力表現。」

他去年曾前往多明尼加參加冬季聯盟，希望藉由比賽維持感覺，但表現不佳最終慘遭釋出。對此他解釋，「當你沒有明確的歸隊日期時，其實很難去做準備。」他也表示，這回重返海盜，不管生理或心理都會全力備戰，「我會讓自己可以回到兩年前在海盜時的狀態。」

海盜尚未預期姜正浩將在何時歸隊，而他也不預設立場，「我還沒想到那麼遠，現階段我還在專注於調整到位。」可以預期的是，當他重返大聯盟時可能面臨球迷的噓聲對待，他對此表示，「那是我應得的，我也會負起全部責任。」

海盜姜正浩大聯盟

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