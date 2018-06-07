MLB／第29輪上榜 林家正：不論哪輪都是肯定

2018-06-07 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



林家正感謝球迷。 擷圖自林家正臉書 分享 facebook 相隔兩年再度投入大聯盟選秀，台灣捕手林家正等到的結果不如預期，直到第29輪882順位才由太空人選進，下一步將投入美職體系或續留大學，將由在美國的顧問與球團協商後再做決定；他也表示，「能夠以作為一位台灣人在美國大聯盟選秀會當中獲得青睞，感到驕傲。」

林家正在兩年前首度投入選秀，曾由水手以第16輪477順位挑選，但他當時選擇升學持續提升球技，等到大二球季、屆滿21歲時再次取得選秀資格，期望能在前5輪獲選，但結果未如預期，今天選秀進入第11輪後的指名，林家正的名字直到第29輪才出現。

選秀結果出爐後，林家正也透過臉書感謝關心他的球迷和媒體，他表示，「對我來說，來自台灣、做為台灣人，能夠再次在大聯盟選秀會中被相中，不論是哪個輪次、順位，或是哪支球隊，都是一種肯定，同時我也以身為台灣人、能夠以作為一位台灣人在美國大聯盟選秀會當中獲得青睞，感到驕傲。」

談到接下來的計畫，他表示將交由顧問與太空人進行協商，而同時間他也會投入鱈魚角夏季聯盟（Cape Cod Summer League）繼續提升自己，「無論合約商談結果是否讓我在今年開始我的職業選手生涯，或是在夏天結束後再度回到亞利桑那州大繼續進行我的學業以及大學棒球的球季，我都將持續精進我的球技，堅持我的夢想往前邁進，努力讓我自己變成更好的人、更好的選手。」

以下為林家正臉書全文：