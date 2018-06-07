MLB／第29輪等到上榜 太空人選進林家正

2018-06-07 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



林家正。報系資料照 分享 facebook 大聯盟選秀今天進入第三天，來自台灣的亞利桑那州立大學捕手林家正終於等到上榜，他於第29輪882順位由太空人選中，不無可能續念大學，明年捲土重來爭取更好的順位。

林家正在兩年前首度投入選秀，曾由水手以第16輪477順位挑選，但他當時選擇升學持續提升球技，等到大二球季、屆滿21歲時再次取得選秀資格，期望能在前5輪獲選，但結果未如預期，今天選秀進入第11輪後的指名，林家正的名字直到第29輪才出現。

林家正在選秀會前已獲多隊聯繫，但討論簽約條件未獲共識，通常球隊為了避免浪費選秀權，會在前10輪優先選進有把握簽下的球員。

若簽約金不如預期，林家正可能決定繼續投入大學賽季，明年再次向選秀叩關爭取更好順位；他在大二賽季共出賽55場，繳出3成12打擊率，72支安打在隊上排名第二，其中包括2支全壘打和16支二壘打，貢獻18分打點。

太空人同日還以33輪籤和35輪籤分別選進陣中兩位球星柯瑞亞（Carlos Correa）和布萊格曼（Alex Bregman）的弟弟，有趣的是，當時布萊格曼的弟弟A.J.（A.J. Bregman）就在太空人主場，由哥哥親口告訴他這項消息。

當時A.J.正在板凳區內看哥哥打擊練習，而先一步得知消息的布萊格曼走向弟弟，告訴他：「別再關心我的揮棒了，快去看看推特，你剛剛被太空人選中了。」A.J.的反應先是愣住，接著才轉身拿出手機確認消息，布萊格曼隨後走回弟弟身邊送上道賀，隊友們和球隊高層也紛紛走上前送上祝福。

柯瑞亞也在得知消息後就打了電話給弟弟J.C.（J.C. Correa），他透露弟弟的反應，「他看到消息後就哭了，現在很開心也很興奮。」