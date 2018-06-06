MLB／再上投手丘 大谷拚個人第5勝

2018-06-06 23:51 聯合報 記者 聯合報 記者 葉姵妤 ／綜合報導



大谷翔平將挑戰第五勝。 （美聯社） 分享 facebook

大聯盟今天又有亞洲投手接力登板的好戲上演，台灣旅美左投陳偉殷上午八點於客場出戰紅雀隊，力拚個人本季第二勝；天使隊「二刀流」大谷翔平則在上午十點先發出戰皇家隊，挑戰個人第五勝。

陳偉殷今年在四月廿九日復出首戰奪勝投，之後六場先發一勝難求、吞三敗，上一場出賽對教士隊更是只投一點二局失四分就被換下場，爆出教頭馬丁利的信任危機。今天陳偉殷再登板搶勝，勢必要找回昔日水準，慢慢贏回教練團信心。

天使、皇家隊之戰接著登場，大谷翔平將首度以投手身分面對皇家。本季他出賽八場，戰績四勝一敗，防禦率三點一八，上一場先發對老虎隊投五局失一分，在比賽因雨暫停過後，就沒再重返投手丘，無關勝敗。

目前就讀亞歷桑那州立大學的廿歲台灣捕手林家正。 圖／取自亞歷桑那州立大棒球隊推特 分享 facebook

而為期三天的大聯盟選秀會則進入最後一天，目前就讀亞歷桑納州立大學的廿歲台灣捕手林家正，沒在前十輪獲指名，今天可望在十一至四十輪被挑中，但若未能獲得理想的簽約金，有可能會選擇繼續讀大學。

林家正高中赴美發展，前年畢業後在選秀第十六輪獲水手隊指名，但他決定先就讀大學，而他廿六日將滿廿一歲，符合今年再投身選秀的資格，卻未如外界預期在前五輪就被挑中，大二的林家正若在前面輪次被挑中後、卻選擇繼續升學，對球團的補強會造成傷害。