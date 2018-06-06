MLB／倒楣王烏雷納獲本季首勝 敗投王改凱柯當

2018-06-06 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



烏雷納於今天終於贏得本季第一場勝投。美聯社 分享 facebook 烏雷納（Jose Urena）出運了！開季前12場先發馬林魚都輸球，自己也吞下7敗，今天他雖然留下5局掉4分的表現，但隊友發揮適時火力，以7：4贏下紅雀，烏雷納終於等到本季首勝，還順便把敗投王的頭銜讓位給太空人塞揚投手凱柯（Dallas Keuchel）。

繼去年9月20日後，烏雷納終於再嚐勝投滋味，他說，「感覺很好，我們試著一起努力，今晚是大家的成果，我的隊友給我很多支援。」

紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）上個月被擦棒球直擊跨下，經過整整一個月的休養後今天重新歸隊，此役4打數1安打帶有1分打點，「第一周真的很痛，我幾乎不能走路，但第2周開始就好多了，現在我感覺已經百分百復元。」

太空人今天和水手正面爭搶美聯西區王座，先發的凱柯卻意外地在一開賽就被打爆，他首局先挨了席格（Kyle Seager）一發3分彈，2局上朱尼諾（Mike Zunino）也獻上陽春砲問候，塞古拉（Jean Segura）5局上再奉上另一發陽春全壘打，凱柯雖然撐到6.2局，卻丟掉本季新高的7分，防禦率也漲到4.13，吞下8敗為全聯盟最多。

水手今天7：1贏球後不但收下5連勝，更以38勝22敗的成績，領先太空人2場勝差，比5成勝率還多16場，也是他們近11年來的最佳成績。