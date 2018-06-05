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MLB／等皇家先左投退場 大谷代打敲安還跑追平分

2018-06-05 13:48聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

大谷翔平安打，也跑回追平分。美聯社
大谷翔平安打，也跑回追平分。美聯社
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皇家左投先發達非（Danny Duffy）退場後，天使相準時機派上大谷翔平代打，結果大谷也果真建功，敲安上壘並跑回追平分，可惜下個半局攻守交替後，天使就把他換下場，結束今天稱職的代打任務。

天使前5局打完以3：5落後，6局下首棒打者馬提（Jefry Marte）開轟追成一分差，皇家也立刻讓先發投手達非退場休息，接替投球的麥卡錫（Kevin McCarthy）雖然先三振掉馬多納度（Martin Maldonado），但面對專打右投的大谷翔平，被擊出內野安打。

大谷翔平靠著下一棒隊友獲得保送推進到二壘，接著楚奧特（Mike Trout）適時一擊，護送大谷直衝本壘得到追平分；在普荷斯（Albert Pujols）隨後也補上安打的情況下，天使這個半局灌進3分逆轉，可惜7局上被皇家捕手培瑞茲（Salvador Perez）開轟追平。

天使沒有貿然留大谷翔平上場守備，7局上立刻換上其他板凳接替，在今天1打數1安打後，大谷翔平打擊率提升至2成89。

天使8局下再出現2個保送和連續3支安打，得到3分奠定勝基，終場9：6擊敗皇家，除了楚奧特和開出陽春砲的厄普頓（Justin Upton）都有3安猛打賞外，馬提更是單場4支4的演出。

天使大谷翔平皇家

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