MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

大聯盟業餘選秀日即將在美國時間6月4日揭開序幕。從這為期3天選秀會中,可觀察到大聯盟30支球隊每支球隊選秀模式與未來隊型走向。在此不妨從擁有前5名選秀權經營角度,來預測他們今年在首輪選進最符合自家球團需要的戰力。

來自奧本大學的右投手麥茲是目前呼聲十分高的狀元郎人選。 美聯社

擁有狀元籤的老虎,自從賽揚投手薛澤(Max Scherzer)琵琶別抱,虎王韋蘭德(Justin Verlander)被交易至太空人後,王牌先發位置一直處於從缺狀態。2004年業餘選秀會上,老虎利用榜眼籤選進韋蘭德,而他則是為老虎扛下12個寒暑先發任務。今年老虎再度有機會找到如韋蘭德般優質投手,美媒USA Today預測來自奧本大學右投手麥茲(Casey Mize),是呼聲十分高的狀元郎人選。至於MLB官網分析,出身於佛羅里達大學右投手辛格(Brady Singer)也有不少支持者。

佛羅里達大學的右投手辛格。 美聯社

巨人隊這次擁有榜眼籤,乃是自2008選秀會後拿到最高的選秀順位。2008年選秀會上,巨人隊利用第四順位選進了全明星級捕手波西(Buster Bosey),今年會不會再選進一名捕手為接班做準備則是令人好奇。不過,現今野手陣容,特別是內野,一般預計直到2021年以前都不會太大變化,除非期間有重大事件發生。加上農場系統內並不缺乏野手,但這並不代表不會利用這個機會選進當季最佳野手,這次握有榜眼其實有很多不同方式可運用,而在選秀會充斥著不少大學豪腕,所以也有進補投手的機會,這一切就看巨人高層對於未來球隊走向的策略而定。

