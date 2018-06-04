MLB選秀大預測 老虎急需王牌入袋

大聯盟業餘選秀日即將在美國時間6月4日揭開序幕。從這為期3天選秀會中，可觀察到大聯盟30支球隊每支球隊選秀模式與未來隊型走向。在此不妨從擁有前5名選秀權經營角度，來預測他們今年在首輪選進最符合自家球團需要的戰力。

第一指名選秀球隊：底特律老虎

來自奧本大學的右投手麥茲是目前呼聲十分高的狀元郎人選。 美聯社 分享 facebook

擁有狀元籤的老虎，自從賽揚投手薛澤(Max Scherzer)琵琶別抱，虎王韋蘭德(Justin Verlander)被交易至太空人後，王牌先發位置一直處於從缺狀態。2004年業餘選秀會上，老虎利用榜眼籤選進韋蘭德，而他則是為老虎扛下12個寒暑先發任務。今年老虎再度有機會找到如韋蘭德般優質投手，美媒USA Today預測來自奧本大學右投手麥茲(Casey Mize)，是呼聲十分高的狀元郎人選。至於MLB官網分析，出身於佛羅里達大學右投手辛格(Brady Singer)也有不少支持者。

佛羅里達大學的右投手辛格。 美聯社 分享 facebook

第二指名選秀球隊：舊金山巨人

巨人隊這次擁有榜眼籤，乃是自2008選秀會後拿到最高的選秀順位。2008年選秀會上，巨人隊利用第四順位選進了全明星級捕手波西(Buster Bosey)，今年會不會再選進一名捕手為接班做準備則是令人好奇。不過，現今野手陣容，特別是內野，一般預計直到2021年以前都不會太大變化，除非期間有重大事件發生。加上農場系統內並不缺乏野手，但這並不代表不會利用這個機會選進當季最佳野手，這次握有榜眼其實有很多不同方式可運用，而在選秀會充斥著不少大學豪腕，所以也有進補投手的機會，這一切就看巨人高層對於未來球隊走向的策略而定。

第三指名選秀球隊：費城費城人

A top-five #MLBDraft pick from Omaha?



Former Roncalli star Alec Bohm has been projected to go as high as No. 3 overall.



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費城人經歷過了2000年至2010年王朝時期，現今可說是百廢待舉，也因此這次探花籤顯得格外重要。如沒有被巨人捷足先登，很有可能會為自家挑進一名未來中心打線的主砲，而威奇托州立大學三壘手包恩(Alec Bohm)與奧勒岡州大學的內野手馬里德(Nick Madrigal)都是很有機會入陣。由於前三季從首輪選入新秀至今表現都不如預期，再加上今年為了簽下山塔納(Carlos Santana)和艾瑞亞塔(Jake Arrieta)喪失了第二輪與第三輪的選秀權，所以這支探花籤對於費城人來說可說是至關重要，因為無法再次浪費高選秀順位的機會。

第四指名選秀球隊：芝加哥白襪

依照最近白襪總管漢恩(Rick Hahn)種種動作來看，對於球隊走向是傾向於培養賣相十足新秀，但一有機會就進行交易策略，因此擁有第四順位在這次選秀會中則是擁有主導權，因為今年選進來新秀很有可能在未來幾季裡就會被交易出去。目前白襪農場裡年輕投手很多，可這並不代表白襪不會再選進投手。只要有評價不錯大物投手掉至第四順位，是十分有機會選走。

第五指名選秀球隊：辛辛那提紅人

連續3季已墊底名次作收，紅人隊今年看樣子應該也很難擺脫墊底命運。去年用榜眼籤選入年僅17歲投手格林(Hunter Greene)，至今在小聯盟中出現被打爆窘境，因此急需未來能夠扛下先發投手重任，今年應該會把重點放在投手上。雖紅人仍舊是擁有不錯的選秀順位，可是想要選進理想的投手，很有可能被其他球隊捷足先登，十分有難度。不過球隊如今是處於重建的狀態，所以任何位置都是需要補強，只要功課作足應可靠著這次選秀會，選進一名理想的未來支柱。

延續上周思維，選秀狀元甚至高順位選入之新秀，並不能代表其未來發展與對球隊貢獻度。而從一支球隊選秀思維，就可以從中看出高層對於自家球隊未來的經營理念與方針。就算近年來興起魔球數據派選秀方式，可是選秀畢竟還是需要一分運氣，而擁有高選秀順位也不一定可以選到該年最佳的新秀，地表最強的楚奧特(Mike Trout)，在第25順位被天使撿走就可證明這一點。