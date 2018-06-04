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MLB／I-Rod之子先發首秀 力壓塞揚強投奪首勝

2018-06-04 08:38聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

名人堂鐵捕「I-Rod」羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）之子「D-Ro...
名人堂鐵捕「I-Rod」羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）之子「D-Rod」，大聯盟先發處女秀就奪勝。 美聯社
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名人堂鐵捕「I-Rod」羅德里奎茲（Ivan Rodriguez）之子「D-Rod」（Dereck Rodriguez）的大聯盟先發處女秀，投滿6局只被敲5支安打、丟1分，飆出6次三振，比下同場先發的塞揚強投艾里耶塔（Jake Arrieta），率領巨人終場以6：1擊退費城人，自己也收下大聯盟首勝。

「D-Rod」上周三就曾大聯盟首度登板，當時中繼3.1局掉丟4分，但僅1分自責，無關勝負，巨人讓他今日領銜先發，這位名將後代也沒辜負期待，只在3局上被艾里耶塔敲出陽春砲失分，其餘未讓費城人打線越雷池一步。

看到「D-Rod」的好投，巨人打者在他退場後即時給予鼓勵，6局下先用連續4支安打串聯，其中潘尼克（Joe Panik）和波西（Buster Posey）各帶1分打點，完成逆轉後，麥卡臣（Andrew McCutchen）緊接著補上一發3分砲，巨人單局灌進5分，一口氣甩開費城人。

艾里耶塔在投完這局後只用78球卻提早退場，所有掉分都是責失、帶有4次三振，防禦率2.66的他，本季戰績來到5勝3敗。

波西8局下也敲出一支陽春全壘打，讓巨人更加毫無懸念完成系列賽橫掃；身為捕手搭檔，他在賽後稱讚「D-Rod」表現，「速球很有尾勁，而且好像投得很輕鬆，他對球的上下、左右落點也控制得很好。」

雖然大聯盟第一場勝投到手，但唯一失分竟是被投手敲出全壘打，這感受已經歸隊的王牌邦賈納（Madison Bumgarner）並不陌生，因為2年前的國聯分區系列戰，邦賈納也挨了艾里耶塔一發3分彈，「D-Rod」直說，「邦賈納告訴我，他之前也被艾里耶塔打了一支，這讓我感覺好多了。」

艾里耶塔巨人大聯盟

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