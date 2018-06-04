克蕭傷勢不斷搞亂調度 道奇想爭冠就該斷捨離

一個月前，道奇隊王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）面對響尾蛇主投六局僅失兩分，道奇最後仍以3:4飲恨。吞下這場敗戰後，12勝17敗的道奇不但在國聯西區排名老四，而且落後分區第一的響尾蛇有9場之多。當時大家無不對這隻半年前打進世界大賽的國聯冠軍隊充滿了疑問，年薪高達一億八千多萬的豪門道奇究竟出了什麼問題？雪上加霜的是，五天後克蕭就被診斷出左手罹患二頭肌肌腱炎，連續第三年進入傷兵名單。此時可說是道奇本季最黑暗的一刻。

出乎意料地，少了克蕭之後，道奇的先發投手陣容反倒搖身一變成為全大聯盟數一數二的勁旅。拜同區球隊尤其響尾蛇陷入低潮之賜，道奇追近到距離分區第一僅差2.5場。正當道奇球迷滿心歡喜地迎接克蕭歸來之時，另一個惡耗卻又傳來——休養一個月後終於復出的克蕭只投了五局62球就因為背部肌肉僵硬下場，下背部舊傷復發的他僅回到場上一天就又重回傷兵名單。總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示克蕭可能得再休養一個月才能回到場上，這對正重振旗鼓準備迎頭趕上的道奇來說不啻是又一次重大的打擊。

克蕭連續3年都曾進入傷兵名單中，本季更出現剛復出又受傷的情況，對道奇的投手調度出現很大的影響。 美聯社 分享 facebook

對道奇來說，更重要的問題在於，就算一個月後克蕭真能回到場上，他能拿出過去幾年的傑出表現嗎？從他目前為止的表現來看答案很可能是否定的。雖然克蕭在復出戰投五局僅失一分、三振五次只投出一次保送的表現看似不錯。但根據ESPN的報導，克蕭這場比賽投出的20球四縫線快速球沒有一球時速高於90英哩。反觀去年克蕭雖也曾因為背傷不得不休養長達五週，但他上季投出的1142球四縫線速球卻沒有一球時速不到90英哩。這是否也意味著自2011年以來一直被譽為現役最強投手的克蕭在今年三月進入而立之年後，他威力強大的速球、曲球及滑球組合終於出現了一絲破綻？

根據進階數據網站Fangraph所捕捉到的蛛絲馬跡，答案恐怕會令道奇高層憂心不已。雖然克蕭最為人所稱頌的一直是讓打者頻頻揮棒落空的曲球及滑球兩大決勝球路，但其實控球精準的快速球也是他長久以來克敵制勝的絕技。據Fangraph網站統計，自克蕭拿下第一座賽揚獎的2011年至今，他的快速球價值（Pitch Value，一種統計每一球對失分的影響數據）不但名列前茅而且遙遙領先包括韋蘭德（Justin Verlander）、薛則（Max Scherzer）等賽揚名投在內的其他先發投手。但他的速球威力在今年破天荒地大幅退化，過去9年中克蕭的速球被打擊率從未高於.268，今年卻突破三成；過去被長打率從未高於.381，去年已躍升到.455，今年更是驚人的.514。根本的問題在於克蕭的球速已經下降到不容忽視的程度，自他進大聯盟以來，快速球的球速從未有一季低於92.5英哩，但本季卻只有90.9英哩。更可怕的是，他今年的速球Pitch Value竟然是負值——也就是說，本季克蕭的速球品質很可能比很多升不上大聯盟的投手還不如。

克蕭本季的速球威力大幅衰退，對他長期優異的職業生涯表現來說，可能是一大警訊。 美聯社 分享 facebook

雖然過去兩年克蕭都因背傷錯失多場比賽，但他先發48場、30勝8敗、防禦率2.03、三振四壞比高達9.12的表現仍遙遙領先其他投手。但隨著年歲增長，傷痛問題對克蕭的表現影響只會越來越大。今年速球威力的下滑很可能正是第一個警訊。即使克蕭真能如羅伯茲所預期的順利在一個月後復出，屆時登板的他所投出的，會是如過去時速高達94英哩令打者為之膽寒的速球，還是像今年4月25日一樣頻頻找不到好球帶出現六次保送，抑或是頻頻被打者轟出牆外的紅中球？（克蕭本季平均每七局就被擊出一隻全壘打，在2009到2016年間他平均每17.6局才被擊出一隻）

這就歸結到一個球隊高層不得不認真面對的問題上，那就是他們是否必須開始認真思考，沒有克蕭的道奇該如何繼續前進？道奇在2014年1月跟克蕭簽下前無古人的7年2.15億美元超大型合約，不但使他一舉成為史上最高薪棒球員，甚至是當時北美職業運動最高薪的球員。從之後這四年克蕭拿下67勝18敗、防禦率只有1.99，而且在合約第一年就包辦賽揚及MVP的表現來看，他並沒有愧對這份肥約。由於合約中載明克蕭在本季結束後可以跳脫合約成為自由球員，許多人認為他有可能與道奇重新續約甚至琵琶別抱，成為史上第一個年薪破四千萬的投手。然而這一切很可能都因為他那惱人的傷勢劃下句點。如此一來傷勢未明的克蕭跟道奇仍有兩年合約要走完，此時的道奇高層真不知該喜還是該憂。

克蕭在去年季後賽密集出賽投了生涯最多的33局，可惜離世界大賽冠軍只差一步，但可能造成他出賽過度的後遺症。 歐新社資料照片 分享 facebook

與此同時，前幾年完全無懼於豪華稅門檻，連續四年團隊薪資高居全大聯盟第一的道奇隊在季後賽屢戰屢敗後，今年也開始改走「簡樸」路線。本季道奇的團隊薪資首次低於兩億，甚至落居紅襪、巨人之後。但克蕭高達3560萬的薪水仍舊佔了全隊薪資幾乎五分之一。即便克蕭下個月順利歸來而且重拾過往身手，仍有多達1/3的時間＝薪水等於丟進太平洋裡。擁有一位最強的投手十分美好，但當這位最強的投手無法上場時所帶來的傷害卻也特別巨大。尤其現在道奇已不像過去幾年那樣能夠一擲千金，克蕭未來兩年的高薪勢必繼續擠壓球隊加強各方面戰力的空間，再加上捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）、一壘手貝林格（Cody Bellinger）、游擊手席格（Corey Seager）、席格受傷後代班游擊的泰勒（Chris Taylor）以及先發投手伍德（Alex Wood）都將在幾年內陸續取得薪資仲裁資格及成為自由球員，未來道奇的補強之路只會越來越狹窄，也更無法坐視克蕭因傷「拿錢不辦事」。沒有克蕭的道奇固然難以想像，但現階段看來，在2020年他的合約到期後，道奇是否與他再續前緣也成了一大問題。

過去一直傳出有多隊願意高薪爭取克蕭跳出與道奇的合約，現在看來機會已經很小，而且在2020年結年後道奇也未必會與他續約。 美聯社 分享 facebook

運動傷害是球員的大敵，更是球隊無法不面對的必然風險。前幾年道奇拜新東家及天價轉播合約挹注之賜，一再打造高薪的黃金陣容想一舉奪冠，卻都功虧一簣。如今前幾年擺爛的國聯球隊如勇士、費城人開始成氣候，養兵數年的洋基也已重返奪冠之路，去年在冠軍賽擋下道奇的太空人則正方興未艾，坐擁最強投手的道奇卻似尋尋覓覓，始終找不出屬於他們的康莊大道。克蕭的又一次受傷或許是一記及時的警鐘，迫使道奇高層開始思考，該如何無痛進入「後克蕭時代」，在沒有克蕭坐鎮的未來走出自己的路。