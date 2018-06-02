MiLB／江少慶優質先發吞敗 張育成單場3安

2018-06-02 13:59 中央社 台北2日綜合報導



江少慶。 取自MiLB推特 分享 facebook

旅美印地安人隊2A投手江少慶今天面對老虎隊，繳出7局優質先發，但隊友打線熄火，球隊以0比1吞敗，江少慶吞下個人本季第2敗；此外，印地安人3A野手張育成面對國民隊，敲出3支安打，近況不錯。

江少慶今天開賽首局出現狀況，一人出局後接連被敲安打掉分，但2局開始回穩，沒再讓對手拿下分數；不過，印地安人隊打線熄火，全場僅敲出3支安打，沒能拿下分數、吞下敗仗。

近幾場出賽狀況不錯的江少慶，總計用72球投完7局，被敲5支安打，投出3次三振，失掉1分責失分，近3場先發出賽都是優質先發，賽後防禦率2.85，本季戰績5勝2敗。

印地安人隊3A野手張育成今天與國民隊比賽先發打第4棒、守游擊，2局敲出安打，4局敲出單場第2支安打，隊友梅西亞（Francisco Mejia）補上2分砲；張育成6局再敲安打，8局吞下三振。不過，印地安人隊終場以2比5吞敗。

張育成近期打擊狀況不錯，單場4打數敲出3支安打，近4場出賽都敲安打，賽後打擊率2成85。

紅襪隊3A野手林子偉今天在與光芒隊之戰先發打第1棒、守游擊，單場4打數敲出1安打，吞下2次三振，賽後打擊率2成71；紅襪隊終場以1比3輸球。