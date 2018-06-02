MLB／鍵盤教練給建議 皇家投手親自示範給你看

2018-06-02 08:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



皇家先發投手達非（Danny Duffy）開季不順，前10場先發僅拿下1勝6敗、防禦率6.88，有熱心球迷看不下去，寄信提出4點建議，而達非今天在推特上貼出照片，按照球迷的建議親自示範起投球動作，幽默回應「鍵盤教練」。

達非今天透過推特分享這封球迷來信，開頭寫著：「你很徬徨，看起來也沒人能幫你扭轉情勢，以下是我的建議，我相信這並不特別，但可以提供你一些想法。」

這位「鍵盤教練」點出達非的直球太平，「就像大家說的，重點不是球速多快，而是你的球會不會跑。」他建議他改採四分之三投法；此外，變化球則採上肩投法，以縱向球路為主。

第3點是當打者球數落後，而達非想以偏高直球製造揮棒落空時，「投到胸部高度就好，如果投到頭部高度，只是讓你浪費球數，所以務必全力投球，避免投到頭部高度。」

第4點建議則是要達非在投球時，左腳不能超過右腳，「你的投球多數都落在紅中或右打者的內角，那是因為你的左腳超過右腳，而球會順著你的左腳進壘。」達非用紅筆畫出第4點，親自示範這個建議投球動作有多滑稽，美國媒體更說：「其實我看不懂第4點到底在說什麼？」