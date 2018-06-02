親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
路跑
林書豪專區
世界盃足球賽

「把台灣變美國、抽乾內海水」 最傻眼政見 得獎的是...

北市新光三越貴婦連人帶車被擄 搶走11萬還被押到賓館

MLB／鍵盤教練給建議 皇家投手親自示範給你看

2018-06-02 08:13聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

皇家先發投手達非（Danny Duffy）開季不順，前10場先發僅拿下1勝6敗、防禦率6.88，有熱心球迷看不下去，寄信提出4點建議，而達非今天在推特上貼出照片，按照球迷的建議親自示範起投球動作，幽默回應「鍵盤教練」。

達非今天透過推特分享這封球迷來信，開頭寫著：「你很徬徨，看起來也沒人能幫你扭轉情勢，以下是我的建議，我相信這並不特別，但可以提供你一些想法。」

這位「鍵盤教練」點出達非的直球太平，「就像大家說的，重點不是球速多快，而是你的球會不會跑。」他建議他改採四分之三投法；此外，變化球則採上肩投法，以縱向球路為主。

第3點是當打者球數落後，而達非想以偏高直球製造揮棒落空時，「投到胸部高度就好，如果投到頭部高度，只是讓你浪費球數，所以務必全力投球，避免投到頭部高度。」

第4點建議則是要達非在投球時，左腳不能超過右腳，「你的投球多數都落在紅中或右打者的內角，那是因為你的左腳超過右腳，而球會順著你的左腳進壘。」達非用紅筆畫出第4點，親自示範這個建議投球動作有多滑稽，美國媒體更說：「其實我看不懂第4點到底在說什麼？」

這封來信的日期為5月17日，而達非的近兩場出賽合計投13.2局僅失2分，本季首度連續兩戰繳出優質先發，這下麻煩來了，CBS Sports寫道：「如果你是球迷，我能跟你保證，這些建議沒有任何幫助，但糟糕的是這位球迷應該看了達非的最近兩場先發，深信自己是達非可以投好的原因。」

達非開季不順，熱心球迷寄信提供4點建議，其中也有部分內容讓達非哭笑不得。圖／擷自...
達非開季不順，熱心球迷寄信提供4點建議，其中也有部分內容讓達非哭笑不得。圖／擷自達非推特
分享
達非按照球迷的建議示範起投球動作。圖／擷自達非推特
達非按照球迷的建議示範起投球動作。圖／擷自達非推特
分享
達非按照球迷的建議示範起投球動作。圖／擷自達非推特
達非按照球迷的建議示範起投球動作。圖／擷自達非推特
分享
達非按照球迷的建議示範起投球動作。圖／擷自達非推特
達非按照球迷的建議示範起投球動作。圖／擷自達非推特
分享

皇家球速
天氣飆高溫！小編送你喝_________，清涼一下吧！

相關新聞

MLB／復出一場投62球 克蕭回傷兵再休一個月

2018-06-02 08:53

MLB／傷勢復原不如預期 最強核彈頭貝茲進傷兵

2018-06-02 08:53

MLB／教頭指開賽狀況就不好 陳偉殷不置可否

2018-06-01 23:59

陳偉殷2018球季出賽紀錄

2018-06-01 12:30

水手、釀酒人實力普通 戰績榮景恐淪海市蜃樓

2018-06-01 07:00

日職回歸蛻變成功 米克拉斯成控球大師

2018-06-01 07:00

MLB／今日戰績表 克蕭復出無關勝敗又傳傷情

2018-06-01 15:46

MLB／陳偉殷最短先發 球評：教練信任度低

2018-06-01 14:57

MLB／生涯最短先發 陳偉殷：關鍵是保送投手

2018-06-01 14:29

MiLB／林子偉敲本季第3轟 張育成連3場安打

2018-06-01 13:11

MLB／克蕭歸隊首戰又傳傷情 背部要照MRI

2018-06-01 11:24

陳偉殷生涯首賺打點 投球卻撐不滿2局

2018-06-01 10:51

MLB／負評全看過 隊友：達比修覺得球迷討厭他

2018-06-01 10:39

MLB／只投1.2局就被換 陳偉殷寫生涯最短先發

2018-06-01 10:25

MLB／陳偉殷2打點進帳 1.2局退場吞第本季第三敗

2018-06-01 10:00

MLB／生涯打點開張 陳偉殷敲2分打點追平安

2018-06-01 09:49

MLB／結束延長春訓 姜正浩前往高階1A實戰

2018-06-01 08:53

MLB／當完終結者換當open醬 羅莫喜歡

2018-06-01 08:10

MLB／加拿大雁帶來5分大局 老虎休息室有新吉祥物

2018-06-01 07:17

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-31 10:31

職棒選秀學問大 不是狀元也能立大功

2018-05-30 07:00

挑戰單季最佳成績 韋蘭德拚史上十大名投

2018-05-30 07:00

大谷場上場下完美無缺 貝比魯斯也要甘拜下風

2018-05-28 07:00

太空人輪值宰制力超強 投出史詩級數據

2018-05-25 07:00

講西語要被罰款 阿路爆料大聯盟的歧視文化

2018-05-22 07:00

賽揚強投成全壘打製造機 老邁國王讓人不勝唏噓

2018-05-21 07:00

卡諾被抓包的啟示：禁藥問題仍猖獗、不見趨緩

2018-05-18 07:00

投球型態「韋蘭德」化 柯爾晉升賽揚級巨投

2018-05-17 07:00

連3場先發投不滿5局 陳偉殷生涯首遇

2018-05-16 09:13

大谷翔平全壘打狂轟不已 林子偉為何一支難求？

2018-05-15 07:00

兩代海賊王回歸不同情 海盜是否再次失落20年？

2018-05-14 13:48

火球男愈來愈普遍 大聯盟正值極端化年代

2018-05-11 07:00

伍德20K之役 大聯盟史上終極投手表現

2018-05-10 07:00

拆散復仇者聯盟 大都會走出正確的第一步

2018-05-08 07:00

不在馬林魚未來計畫內 陳偉殷應沉著走自己的路

2018-05-08 07:00

陳偉殷生涯首遇紅人 首局就挨背靠背震撼彈

2018-05-05 09:20

勇士投打充滿朝氣 斧頭幫睽違多年終於覺醒

2018-05-04 07:00

曾被洋基球迷噓爆 葛瑞格里歐斯今比基特還猛

2018-05-03 07:00

大聯盟突破僵局制勢在必行 將考驗終結者真價值

2018-03-21 15:47
看更多

熱門文章

NBA／改判+史密斯忘記出手 柯爾：贏得幸運

2018-06-01 12:33

NBA／關鍵球瑕疵 史密斯：以為會喊暫停

2018-06-01 14:51

NBA／勇士延長賽奪勝 詹姆斯51分成悲劇英雄

2018-06-01 12:00

日職／結束17年單身 78歲王貞治宣布再婚

2018-06-01 16:08

NBA／還原烏龍球 詹皇、教頭與史密斯各執一詞

2018-06-01 17:23

NBA／史密斯隱形失誤 泰隆魯：他以為我們領先

2018-06-01 14:07

NBA／柯瑞飆大號三分球 距離創總冠軍賽紀錄

2018-06-01 18:56

總冠軍賽首戰沒有硝煙味 勇士防守還要加強

2018-06-01 12:12

NBA／柯瑞非最佳控衛 裴頓：他只算得分好手

2018-06-01 09:48

NBA／談史密斯關鍵球 林書豪：不會笑他

2018-06-01 17:20

MLB／陳偉殷2打點進帳 1.2局退場吞第本季第三敗

2018-06-01 10:00

NBA／撞人改判阻擋 回放中心：詹姆斯仍在移動

2018-06-01 18:37

MLB／只投1.2局就被換 陳偉殷寫生涯最短先發

2018-06-01 10:25

MLB／陳偉殷最短先發 球評：教練信任度低

2018-06-01 14:57

陳偉殷生涯首賺打點 投球卻撐不滿2局

2018-06-01 10:51

NBA／季後賽總獎金6億元 奪冠球隊至少拿1.5億

2018-06-01 10:27

NBA／總冠軍賽飆新高51分 詹姆斯排名史上第5

2018-06-01 14:31

NBA／為何季中缺陣 騎士教頭：因焦慮症

2018-06-01 10:58

NBA／詹姆斯51分紀錄夜 季後賽30分場次平喬丹

2018-06-01 13:06

MLB／負評全看過 隊友：達比修覺得球迷討厭他

2018-06-01 10:39

NBA／總冠軍賽商機無限 球星戰靴伸展台

2018-06-01 11:02

MLB／生涯最短先發 陳偉殷：關鍵是保送投手

2018-06-01 14:29

2018NBA總冠軍賽 賽程與最新賽況

2018-06-01 12:25

中職／李振昌傳有意行使合約逃脫 可能投入中職選秀

2018-06-01 22:47

NBA／分享人生經驗 林書豪將赴政大畢典致詞

2018-06-01 13:15

NBA／林書豪回故鄉彰化 捐贈百顆籃球給基層

2018-06-01 16:59

滑冰／羽生結弦獲日本國民榮譽獎 史上最年輕

2018-06-01 11:10

法網／歷經近4小時大戰 約克維奇辛苦晉級16強

2018-06-01 23:11

MiLB／林子偉敲本季第3轟 張育成連3場安打

2018-06-01 13:11

中職／林克謙轉檯後初登板 復仇者聯盟已全亮相

2018-06-01 22:48

NBA／史密斯搞砸詹皇51分夜 勇士死裡逃生奪勝

2018-06-02 00:01

MLB／生涯打點開張 陳偉殷敲2分打點追平安

2018-06-01 09:49

中職／申皓瑋長打爆發 最感謝二軍鑼總的調教

2018-06-01 16:06

中職／被江辰晏觸身球打到 林智勝反幫他打氣

2018-06-01 18:04

中職／彭政閔累積1900安 2000安是最大目標

2018-06-01 18:40

MLB／克蕭歸隊首戰又傳傷情 背部要照MRI

2018-06-01 11:24

中職／賽前「喬」一下 潘武雄敲單場雙響砲

2018-06-02 00:22

哈登謎樣的續航力 球星邁向巨星的最後一哩路

2018-06-02 07:00

中職／獅剋猿扳平上半季戰績 羅里奇奪7連勝

2018-06-01 23:20

中職／胡金龍單場5分打點 悍將對戰兄弟4連勝

2018-06-01 22:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top