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MLB／生涯最短先發 陳偉殷：關鍵是保送投手

2018-06-01 14:29聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

面對生涯最短先發，陳偉殷賽後自評此役最大的問題是保送教士投手萊爾斯。 美聯社
面對生涯最短先發，陳偉殷賽後自評此役最大的問題是保送教士投手萊爾斯。 美聯社
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馬林魚旅美左投陳偉殷今天出戰教士，僅投1.2局就遭換下，留下生涯最短先發局數，唯一亮點是他在打擊區上敲出的兩分打點一壘安打，大聯盟生涯打點終於開張，陳偉殷也說：「那可能是我今天唯一值得開心的事。」

陳偉殷僅用47球，在第2局兩人出局後連續投出2保送、1安打遭到撤換，僅撐1.2局失4分，另有4三振、2保送，防禦率上升為6.10，馬林魚終場以3：8輸給教士，陳偉殷吞下第3敗。

馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）解釋早早換投的原因，「從我們的角度來看，今天沒看到他有投出任何內容。」投手教練尼耶維斯（Juan Nieves）甚至在賽前熱身就已經注意到陳偉殷的狀態並未到位。

至於原因出在哪裡？馬丁利說：「我唯一能想到的是前場先發帶來的影響，他投了7局以上，但休息正常天數，不過那應該不是問題。」

陳偉殷不認為前場先發的疲憊影響到此役的投球，「比賽本來就有好有壞，唯一能做的只有專注做好自己的工作，我不覺得前一場投到第8局有任何影響。」他指出，「我想最大的問題在於保送投手，除此之外，我感覺一切正常。」

陳偉殷首局先挨維拉紐瓦（Christian Villanueva）的兩分砲狙擊，第2局在兩人出局後連續投出2保送，包括讓第9棒投手萊爾斯（Jordan Lyles）靠保送站上壘包，沒能從失分危機中脫困。

對殷仔來說，此役唯一的好消息莫過於第2局的打席，他在兩人出局後敲出安打，一棒送回壘包上的兩名隊友，在生涯的第69打數進帳首打點，連隊友在一旁都為他歡呼。

「那可能是我今天唯一值得開心的事。」陳偉殷表示，「那是我的生涯第1和第2分打點，那是好事，不幸的是我投得不夠聰明，沒有做好自己的工作，今天投得並不好。」

陳偉殷馬林魚
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