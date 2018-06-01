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MLB文字直播／陳偉殷敲2打點安打 馬林魚2：2追平教士

下周恐有雙颱夾擊？ 氣象局指出關鍵點

MLB／陳偉殷2分打點追平安 馬林魚2：2教士

2018-06-01 09:40聯合新聞網 文字直播

陳偉殷。 美聯社
陳偉殷。 美聯社
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