MLB／加拿大雁帶來5分大局 老虎休息室有新吉祥物

2018-06-01 07:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



一隻加拿大雁昨天迷途闖進老虎聯信球場，為老虎帶來5分大局，最新吉祥物「逆轉雁」儼然誕生，捕手麥肯（James McCann）找來一隻加拿大雁的塑膠玩具，作為休息室的新成員。

昨天老虎與天使之戰，全場焦點原是「二刀流」大谷翔平，他在投完前5局僅失1分後，比賽第二度因雨中斷，就在此時場內飛來一位嬌客，一隻加拿大雁在場內踱步，在工作人員的追逐之下起飛，隨後一頭撞上電子看板摔落觀眾席，幸好就在附近的女球迷洛奇（Catherine Roach）是位獸醫，隨即將加拿大雁抱離球場進行治療。

巧合的是，前半段以1：1緊咬的戰局，就在這起「墜雁事件」後，老虎緊接著在第6局攻下5分，終場就以6：1擊敗天使，網路上出現新的hashtag（主題標籤）理所當然就是「Rally Goose（逆轉雁）」；麥肯今天賽前在推特上介紹新朋友，他帶來一隻加拿大雁塑膠玩具，留言就寫著「逆轉雁」。