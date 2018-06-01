水手、釀酒人實力普通 戰績榮景恐淪海市蜃樓

大聯盟2018賽季開打至今，國聯東區的勇士和費城人可說是表現最令人意外的驚喜隊伍。季前，美國知名棒球媒體《棒球指南》（Baseball Prospectus）的預測系統PECOTA，認為勇士和費城人本季分別應該只能拿下76（勝率約47％）和81勝（勝率五成），雖然這兩個數字相較於他們去年的戰績72（勝率約44％）、66勝（勝率約41％），都已是較樂觀、正面的評估，但他們今年頭兩個月的強勢發揮（勝率分別達到58％、56％），仍超出預測系統在春訓期間的推斷。（本文所有數據、資訊截至五月31日）

國聯兩支黑馬球隊的竄出，固然吸引大部分人的目光，但事實上，美聯西區和國聯中區分別各還有一支出乎意料的球隊，比較低調地打出同樣是預期以外的戰績。他們是目前分佔美聯西區第二和國聯中區第一的西雅圖水手（33勝22敗，勝率60％）與密爾瓦基釀酒人（36勝21敗，勝率約63％）。

釀酒人季前並未進行大規模補強，本季自今竟然打出國聯最佳戰績，著實讓人意外。 美聯社 分享 facebook

這兩支球隊的奮起之所以受到的關注沒那麼大，可能是因為季前預測本來就推估他們本季勝率可以超過五成（兩隊的季前預測戰績皆為83勝79敗，勝率約51％），不過即便如此，大部分專家大概都沒預見球季進行超過三分之一時，這兩支隊伍的勝敗數字竟還能跟聯盟的頂尖勁旅，如太空人、洋基、國民、小熊等，相提並論。

過去幾季，水手一直不上不下，勝率總在五成上下遊走徘徊，怎麼打就是沒有突破性的表現，就算鏖戰到九月份仍被列入最終的競爭球隊行列，卻總是在最後關卡跟美聯第二張外卡差臨門一腳而飲恨。釀酒人則是在去年逐漸走出漫長重建期，全季戰力維持略高於五成勝率的水準，到季末亦面臨跟國聯第二張外卡失之交臂的窘境。換句話說，這兩隊都算陣容本身具備一定實力和完整度，只是缺乏銀彈或農場全面補足球隊的弱點，加上一直等不到全隊都徹底進入狀況的短期戰績高峰，導致球界季前對他們的評價及預期，都落在不高不低的聯盟中段班位置。

因此，隨著2018賽季開打，兩個月過去，釀酒人和水手還能繳出穩定而亮眼的成績單，確實令不少人感到訝異。於是乎，很多美職專家都開始提出疑問：這兩支球隊是來真的嗎？他們的好成績還能延續多久？

大聯盟球季是長達162場的漫長競賽，釀酒人與水手還能領先多久讓人相當懷疑。 美聯社 分享 facebook

先來看水手的情況，其實可以從不少數據和賽程強度的細節中，發掘出諸多透露他們接下來難以維持優異戰績的警訊。水手目前的團隊總得分為240分、失分為232分，得失分差為非常普通的正八分，從棒球統計的角度看，這並不是一支勝率六成球隊該有的得失分表現。此外，他們的團隊進攻指數.737，在全聯盟排名第11，雖高於平均，但並沒有特別出色；投手群的防禦率4.02，這個數字也略優於聯盟平均，但同樣僅排名聯盟中段班，怎麼看都只能算是普通，並不突出；若轉換焦點到大家經常忽略的防守，水手團隊在進階防守數據DRS（Defensive Runs Saved，指透過防守守下的分數）上的表現（負15），則落居聯盟後段班（排名第21）。

由此可見，就整體的實質戰力上，水手仍是過去我們看到的那支界在「普通」跟「平庸」之間的球隊。而他們之所以可以在現階段繳出足以威脅分區龍頭太空人的戰績，最大的關鍵在於「一分差比賽的表現」還有「賽程表的強度」。

水手目前的攻守表現都只在中段班，但能打出6成勝率，運氣成份很高。 美聯社 分享 facebook

一分差的比賽，通常較難反映兩支球隊的真正實力，勝負的決定往往摻雜許多運氣成分，所以觀察球隊一分差比賽的戰績，或多或少可以看出一支球隊是否特別受到幸運女神眷顧。還記得2012年的神奇金鶯隊嗎？那年他們整季的團隊得分（712分）跟失分（705分）幾乎一樣，照理來說應該只能打出靠近五成勝率的戰績，卻在季末繳出93勝的成果，而促成這一切的背後原因，正是他們完全逆天的一分差比賽戰績：29勝9敗。這種受到運氣影響而膨風的數據，幾乎沒辦法複製，隔年，陣容和實力都差不多的金鶯，儘管團隊得分比失分足足多了36分，但由於一分差比賽的勝敗結果變為20勝31敗，導致最終整體的戰績不進反退，變為85勝77敗。

今年水手在一分差比賽的表現如何呢？到目前為止是16勝9敗，勝率達到六成四，因此可以推斷水手現下的戰績有蠻大一部分是受到運氣的拉抬。

此外，水手到五月底之前的賽程，對手大多是美聯中區的弱隊、勝率不到五成的球隊、以及勝率在五成上下游走的中間隊伍，對到「美聯三強」：紅襪、洋基、太空人的場次只有四場（他們今年都還沒對到基襪）。這代表水手根本還沒遇到最艱困的考驗，看似優良的戰績大多奠基在欺負重建中的弱隊上（如白襪、皇家、老虎、遊騎兵）。美國資深棒球作家席恩（Joe Sheehan）就直言，要探討今年的水手是否具有足夠競爭力，等他們在六月份打完對洋基、紅襪、太空人、天使等四支球隊的15場比賽再來談。

陣容上，水手的最大瑕疵是他們的先發投手。沒錯，「大楓葉」派克斯頓（James Paxton）確實投得愈來愈有王牌的架勢，但除了他跟表現可圈可點的岡薩雷茲（Marco Gonzales），水手剩餘的輪值實在無法令人信賴。多年來的王牌投手「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）身手已明顯衰退，應該是「回不去了」，而軟球派的資深投手李克（Mike Leake）和勒布朗克（Wade LeBlanc）壓制力都不高，主要功能都在於吃局數，要幫球隊在美聯西區脫穎而出，恐怕很難。

先發投手之外，水手的打線在主砲克魯茲（Nelson Cruz）五月份陷入大低潮（單月打擊率僅.185），以及卡諾（Robinson Cano）爆出禁藥案遭到禁賽後，也顯得漏洞百出。

卡諾遭到禁賽，克魯茲陷入低潮，高登進入傷兵，水手「禁藥打線」宣告斷線。 美聯社 分享 facebook

即便水手總管迪波托（Jerry Dipoto）絞盡腦汁，用所剩不多的農場資源向光芒換到史班（Denard Span）和克拉梅（Alex Colome）等即戰力，補強打線和牛棚，但在許多專家眼中，仍然改變不了他們今年很可能再次被拒於季後賽門檻之外的宿命。不過隨著陣中多名主力的身價即將翻漲、合約快要到期，沒有農場也缺乏銀彈的水手，不久後就得被迫邁入重建，因此也只能在本季把握可能是近年最後一次挑戰季後賽的機會。

釀酒人方面，儘管他們一樣有一分差比賽戰績絕佳的好運氣加持（15勝5敗），但整體來說，他們的實際戰力情況比水手好一些，目前得失分差為正34分，代表現階段的好戰績還算有所本。

攤開釀酒人的團隊數據，會發現他們的進攻水準跟水手差不多，落在聯盟中段班，進攻指數.726排名大聯盟第13，而投手群的表現則是相當不錯，整體自責分率3.47排在全聯盟第六。

不過釀酒人陣容的問題跟水手十分類似，他們的先發投手輪值並不穩固、表現也不理想。把釀酒人團隊的自責分率拆成先發投手和牛棚，就可以看出落差，釀酒人的牛棚自責分率僅2.45，為全聯盟最低，但先發輪值防禦率卻高達4.21，在全聯盟只能排後段班，換句話說，釀酒人目前的好成績有大的成份是靠殺紅眼的牛棚支撐起來的。

釀酒人的先發投手群去年異軍突起，其中安德森（Chase Anderson）和王牌尼爾森（Jimmy Nelson）的貢獻功不可沒。不過尼爾森休賽季期間右肩旋轉肌拉傷併關節唇撕裂，預計要今年明星賽前夕才能歸隊，加上安德森和輪值另一名中流砥柱戴維斯（Zach Davies）兩人的表現都大不如前，釀酒人本季的先發投手戰力完全不能跟去年同日而喻。如果一支球隊打完三分之一球季，輪值裡表現最好、貢獻最多的先發投手，竟是多年來表現平庸的夏辛（Jhoulys Chacin）和近年投球內容大起大落的蓋拉（Junior Guerra），那他們剩餘賽季的展望絕對不會太好，而這正是釀酒人現在面臨的窘境。

釀酒人現在最穩定的先發投手竟然是夏辛，不禁讓人有「蜀中無大將，廖化當先鋒」之感。 美聯社 分享 facebook

就算釀酒人的牛棚在海德（Josh Hader）、傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）、詹寧斯（Dan Jennings）等後援主力的亮眼表現支持下，繳出防禦率、三振率、滾地球率、綜合貢獻指數WAR值皆名列國聯第一的完美數據，但後援投手的表現變動往往非常劇烈，要能維持整季高水準的發揮並不容易，因此一旦釀酒人的牛棚數據開始從當前巔峰的極端值衰退，輔以實力平庸、成績不佳的先發輪值搞砸數場比賽，他們的戰績肯定會受到不小的打擊。

席恩就認為，今年釀酒人的真實戰力其實跟上季相去不遠，就是一支大概整技能拿下約85勝左右的隊伍。他們的打線可以維持比平均好一點的水準，投手群則還是得仰賴牛棚的表現，只是接下來這些後援投手出錯的機率應會比前三分之一球季來得高，而他們的先發投手也將出現不少次讓比賽提早進入垃圾時間（因為大幅落後）的情況。總結下來，釀酒人球季最終以國聯第二張外卡之姿擠進季後賽的機率，遠遠大過他們維持目前國聯中區龍頭地位直到季末的可能性。

水手和釀酒人雖然在今年開季前兩個月，有點低調地打出預期之外的戰績，但實質的戰力數據，卻顯示他們現階段的榮景恐怕好景不常。至於這一切是否還有轉圜的餘地，就得看兩隊總管接下來是否有辦法想出聰明的辦法強化陣容了。