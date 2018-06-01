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日職回歸蛻變成功 米克拉斯成控球大師

2018-06-01 07:00蔡政益

紅雀從日職動腦筋，想找物美價廉的先發投手，結果米克拉斯不但有超值的表現，竟然還成...
紅雀從日職動腦筋，想找物美價廉的先發投手，結果米克拉斯不但有超值的表現，竟然還成為隊中成績最優異的投手。 美聯社
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紅雀隊去年以2年1500萬美元的合約，簽下從讀賣巨人回歸大聯盟的米克拉斯(Miles Mikolas)時，想必希望米克拉斯能像當年的路易斯(Colby Lewis)一樣，成為球隊的即戰力。但以米克拉斯目前繳出6勝0敗、2.58防禦率的成績來看，早已超越路易斯，成為大聯盟頂尖的投手了。

米克拉斯在2009年的選秀被教士隊於第7輪選中，當年的他才20歲，最終在2012年登上大聯盟。但米克拉斯的大聯盟之路並不順遂，後來被交易到遊騎兵隊，並替遊騎兵主投10場先發，繳出糟糕的6.44防禦率後被釋出。總計在大聯盟的前三年他主投91.1局，防禦率高達5.32，成績相當不理想。

到了日本後，米克拉斯成為日職最強的投手之一。在讀賣巨人的三年，他各拿過一次央聯三振王與勝率王，通算防禦率是超優的2.18。這也難怪球探會重新盯上這位只在大聯盟過過水的投手。

米克拉斯旅日前在遊騎兵先發10場，戰績是2勝5敗、防禦率高達6.44。轉戰日職後...
米克拉斯旅日前在遊騎兵先發10場，戰績是2勝5敗、防禦率高達6.44。轉戰日職後進步神速，三個球季拿下31勝13敗好成績，防禦率也變成讓人激賞的2.18。 美聯社資料照片
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近年由日職回歸大聯盟的例子當中，最成功的當屬路易斯和佛格森(Ryan Vogelsong)，前者曾幫助遊騎兵隊二度打進世界大賽，後者更在巨人隊拿了兩枚冠軍戒。另外這兩年還有成功從韓職回歸的打者譚姆斯(Eric Thames)。由於米克拉斯在日職的成績優於路易斯和佛格森，所以他拿到的合約也較優渥，也因此紅雀隊對他的期待頗高。

目前看來米克拉斯並沒有讓紅雀隊失望，尤其他超精準的控球實在令人驚艷，彷彿麥達克斯(Greg Maddux)上身。他的保送率只有0.95，排全聯盟第2、國聯第1。他的三振率並不突出，只有6.92，但超優異的保送率讓他的三振/保送比來到7.29，也是排全聯盟第2(僅次於克魯柏)、國聯第1，宰制力相當驚人。

米克拉斯面對打者的第一球有超高的好球率，以70.5%高居全聯盟之冠。這讓他能夠更加從容地對付打者。

和許多控球精準的投手一樣，米克拉斯也是滾地球型投手，他的1.90滾飛比排在全聯盟第9位。也由於這項特質，讓他的用球相當精簡，平均每局只需用14.3顆球，是國聯首屈一指的省球一哥，在全聯盟也只次於克魯柏(Corey Kluber)

米克拉斯在日職三年的歷練讓他控球變得非常精準，製造滾地球功力又好，讓他用球數相當...
米克拉斯在日職三年的歷練讓他控球變得非常精準，製造滾地球功力又好，讓他用球數相當精簡。 美聯社
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米克拉斯能夠製造滾地球，想必也相當擅長投伸卡球，但他不像許多控球型投手一樣球速較慢，他的伸卡均速可來到94.2英里，四縫線則有95.1英里。他的滑球與曲球也相當犀利，尤其滑球是他讓打者揮空棒的最佳武器。

米克拉斯如此出色的控球能力，實在很難不讓人聯想到麥達克斯、哈勒戴(Roy Halladay)和李伊(Cliff Lee)這幾位擅長投伸卡球的控球大師。只是讓人想不到的是，四年前的米克拉斯還是個沒有大聯盟球隊要的投手，經過日本職棒三年的洗禮後再度回歸熟悉舞台的他，如今已成為水準頂尖的投手了。

紅雀

蔡政益

熱愛棒球與音樂的寫手，曾替多本運動刊物撰文，也為音樂網站寫稿，累積了多年的文字工作經驗。
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