MLB／還想投第6局 大谷乖乖聽隊醫的話退場

2018-05-31 12:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



大谷翔平雖然有意續投第6局，但天使隊醫並未放行。 路透 分享 facebook

比賽兩度因雨打斷，大谷翔平儘管有意續投第6局，但天使隊醫並未放行，大谷表示，「這是我第一次經歷像這樣的事，所以我必須聽話。」大谷面對老虎之戰留下5局失1分，帶著1：1平手退場無關勝敗，天使終場以1：6輸球。

大谷翔平相隔9天重返投手丘，卻遇到雨勢來攪局，第4局結束後因雨暫停23分鐘，大谷在第5局獲准續投，但第6局比賽再度因雨中斷後，這回大谷就沒得到教練團的上場指示了。

「我已經準備好回到場上了，但隊醫說這不是個好主意。」大谷透過翻譯表示，先前並未經歷過這樣的事，所以他必須聽從球團的建議。

大谷的唯一失分出現在第1局，先是投出2保送，古德朗（Niko Goodrum）以帶有1分打點的一壘安打為老虎首開紀錄。大谷談到首局的控球問題，他表示，「可能是因為潮濕，我流了很多汗，讓我以為自己準備好了，但其實還沒。」

大谷表示，「第1局看到計分板上顯示球速只有91哩，我就知道不對勁了，從高中後，我就沒投過91哩的直球了。」他的球速隨著比賽漸入佳境，全場最後一球為101.1哩，締造大聯盟本季先發投手最快球速。

總教練索夏（Mike Scioscia）則提到，不確定大谷是否因為休息9天而有些表現生鏽，「我覺得他當時還在找節奏，他今年有過幾場像這樣的比賽，一開賽還在找感覺。」

卡斯特蘭諾斯（Nicholas Castellanos）從大谷手中敲出兩支二壘安打，賽後仍對他讚譽有加，「他的球速已經很有威力了，但在第5局還能投出101哩，沒有多少投手可以辦到。」