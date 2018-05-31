MLB／五月最火燙 馬丁尼茲第18轟挺紅襪橫掃藍鳥

2018-05-31 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



全大聯盟五月最火燙的男人非他莫屬，紅襪重砲馬丁尼茲（J.D. Martinez）今天敲出本季第18轟、單月第13轟，幫助紅襪以6：4射下藍鳥，完成3連戰橫掃。

紅襪此役打完前5局取得2：0領先，藍鳥剛在6局上靠赫南德茲（Teoscar Hernandez）的兩分砲扳平，馬丁尼茲隨即在下個半局掃出兩分砲，帶領紅襪自此一路領先。

這是馬丁尼茲在五月的第13轟，前一位單月敲13轟以上的紅襪球員，已是2006年七月歐提茲（David Ortiz）的14轟，而隊史上一位在五月敲13轟以上的球員，更要追溯到1978年的萊斯（Jim Rice），紅襪教頭柯拉（Alex Cora）讚嘆，「J.D.在這個月的表現實在太不可思議。」

馬丁尼茲在去年效力響尾蛇時，曾在九月狂敲16轟，但若要相比這兩個月的怪獸表現，他說：「我不知道，我完全沒想到這些，我只是想著打好每場比賽。」就連被問到明天（美國時間5月31日）還有機會繼續堆高全壘打數字，他的答案同樣是「不知道」，他表示，「我根本不知道明天是幾號，我只知道我們要去休士頓，我只想著這些事情。」

紅襪第9局在4分領先情況下，原本無意推出終結者金布洛爾（Craig Kimbrel），但強森（Brian Johnson）一登板就被連敲2安打，紅襪不得不讓守護神打卡上班，金布洛爾先投出保送、再被敲出二壘安打丟掉2分後，連收3個出局數，為先發6.2局失2分的羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）保住勝投。