MLB／僅發炎沒斷掉 達比修MRI結果小熊鬆口氣

2018-05-31 07:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



達比修有進小熊隊傷兵名單，檢查結果確認僅三頭肌發炎，最快將於本周末恢復傳接球。 美聯社資料照片 分享 facebook

小熊隊日籍投手達比修有進入傷兵名單，MRI核磁共振檢查結果今天出爐，確認僅三頭肌發炎、並無結構性損傷，最快本周末就可恢復傳接球，消息傳來也讓小熊球團鬆了口氣，總教練麥登（Joe Maddon）就說：「聽起來沒那麼可怕。」

達比修前一場出賽為本月21日，對紅人先發6局僅失1分，才剛拿下本季首勝，沒想到下一場表訂出賽就遭取消，達比修進入傷兵名單，且在昨天進一步進行MRI核磁共振檢查，引起外界關注。

達比修曾在2015年進行TJ韌帶重建手術，這次再傳傷情讓小熊不得不繃緊神經，好在今天診斷結果確認沒有結構性損傷，麥登表示，「聽起來沒那麼可怕，他將會重新開始練投，這對他來說是個不錯的好消息。」

投手教練希奇（Jim Hickey）今天也在電台訪問中談到達比修的傷情，他表示，「這個傷勢對他造成困擾，但在他的前場出賽時已經好多了，他告訴我已恢復達到7成、8成，但我們不認為有必要操之過急。」

達比修最快將於本周末恢復傳接球，但小熊並未為他設下歸隊日程，前一場「代班」先發繳出5.2局無失分好投的蒙哥馬利（Mike Montgomery），將在這段時間頂上達比修的空缺。麥登表示，「蒙哥馬利前一場先發表現出色，沒有理由不相信他可以再次辦到，如果他的直球可以投進好球帶，他就會有很棒的表現。」