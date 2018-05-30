挑戰單季最佳成績 韋德蘭拚史上十大名投

新任NASA主任韋蘭德（Justin Verlander）的自責分率到了五月中下，還是只有1.11（這還是在對巨人隊時不小心掉了一分，所以從原本的1.05略升些許導致）。韋蘭德無疑是位大投手，到五月底自責分率還只有1.11（這還是因為近兩戰對洋基和巨人時各失一分，從1.05小升一些）。自從大聯盟在1969年將投手丘降低之後，單季的投手自責分率最低的紀錄為1985年大都會隊時年20歲的古登（Dwight Gooden）保持的1.53。

1969年後單季投手自責份率前5名 ( 韋蘭德目前為球季中成績 ) 林煒珽製表 分享 facebook

美國職棒百年以來，許多上古神獸的ERA是神級一般的數字，以今天的環境來說，是不可能觸及的，但如果用拿來和聯盟平均值對比的ERA+來比較，韋蘭德有機會挑戰史上最強的單季投手戰績。如果你不熟悉進階數據的話，我簡介一下何謂ERA+，這個數字的定義為將聯盟的自責分率期待平均平均值，擺在某個特定的球場中，然後除以投手個人的自責分率，再乘以100以去除小數點。有點複雜嗎？好，這樣說，聯盟平均值一定是100，所以當A投手的ERA+是100時，表示他是剛好中段班的投手，而B投手的ERA+是130，則表示他比聯盟的平均表現強30%。大聯盟史上ERA+第一名紀錄是293，由19世紀的基輔（Tim Keefe）所保持。現代棒球的紀錄則是派卓‧馬丁尼茲（Pedro Martinez）在2000年的291，在那個禁藥年代能有這種超人成績，神之右手的封號當之無愧。目前韋蘭德的ERA+為344，如果想要保持破300，韋主任得要維持整季1.32的數字才行，假設他還有150局的配額要吃的話，接下來的這些比賽自責分率不能超過1.60，他的年度自責分才能在1.32之下。

韋蘭德本季的壓制能力實在太過驚人，昨天在洋基主場6.2局投球也只被柏德轟出陽春砲失掉1分，他最近已經連6場的責失是在1分以下了。 美聯社 分享 facebook

這看起來像是天方夜譚的要求，但卻是有希望達成的喔，因為自從虎王移籍成為NASA主任之後，含季後賽在內，韋蘭德在23場先發152局中，自責分率是1.36，這差不多就是2/3個球季的工作量了。之前韋蘭德在虎王年代，單季最高的ERA+分別為172(2011年)和161(2012年)，但在休士頓的神奇改造下，已經35歲的他可能創造生涯最高峰。

看今年的韋蘭德，已經覺得夠誇張的吧，但回顧大聯盟這140年歷史，有更多不應該存在的神人級數字，我就介紹幾個不可能被突破的神奇單季表現：

1.基輔，1880年。當時的棒球跟現在完全不一樣，彼時沒有投手丘，也沒有投手板，投手是站在距離本壘板50英尺以外的投手區內投球，只要不越界，投手可以選擇在區內任何一處出手。根據棒球史書，當年有個叫「國家協會」（National Association）的組織，基輔在1880年原本為該組織的阿爾巴尼（Albany）隊效力，但在球季途中球隊解散，基輔轉往國家聯盟的特洛伊人隊（Troy Trojans），在12場先發中全部完投，共投了105局，只失10分自責分，創造了神話般的單季0.86自責分率，這紀錄肯定前無古人後無來者。基輔生涯累積了342勝，後來也入選了名人堂，喔，他還有一個紀錄也很難破，就是在他38歲那年，他連續19場先發全都勝投，沒有敗仗，沒有無關勝敗，只要上場，就是勝投。

2.奇爾洛伊（Matt Kilroy），1886年。這位上古神獸在這年加入當時隸屬美國協會（American Association）的巴爾的摩金鶯，而他事實上在14歲就已經展露頭角，18歲就已經投身職業賽，1886年時奇爾洛伊已經19歲，而他那年投出513次三振。你沒看錯，513次，這對現代人來講，完全不知道怎麼會出現這種數字。舉個例子來說，陳偉殷在金鶯四年期間，合計投出547次三振，當年的投手簡直是一年當四年用。當年棒球還在草創階段，規則一直在演化，隔年1887年，三振的好球數被改成要四好球才出局，而奇爾洛伊這年拿下了46勝，至今仍是左投手單季的勝投紀錄。他在金鶯前兩季共奪75勝，也是個無法被超越的障礙。

3.華爾許（Ed Walsh），1908年。華爾許是20世紀初期的神人，史稱大聯盟1900至1920年期間為死球年代（Dead Ball era），而華爾許正是該年代的代表投手，他生涯的1.82自責分率和2.02FIP（不靠防守的投手表現）至今仍是大聯盟紀錄。1908年華爾許交出了40勝15敗，1.42自責分率，42場完投，11場完封，249次三振，1.42FIP的成績，是華爾許生涯唯一單季40勝，也是棒球史上最後一次的40勝賽季。

4.馬修森（Christy Mathewson），1909年。馬修森是死球年代的另一位代表人物，這年他拿下25勝6敗，自責分率1.14，26場比賽完投，從ERA+，FIP，到WHIP，H/9，BB/9，SO/BB都是聯盟第一，而1.14的自責分率，直到今天還是聯盟史上第五名。文質彬彬的馬修森在當年是極少數唸過大學的職棒選手，人帥談吐又佳，改變了當年球員給人粗鄙不文的印象，是紳士運動員的代表。

5.華特‧強森（Walter Johnson），1913年。死球年代的很多投手數據，都是我們現在極難理解的，怎麼有人可以一季拿36勝？投29場完投？還有11次完封？這年是強森名人堂生涯中最強悍的一年，他的自責分率一直到六月中才破一，在球季的六個月中，強森有三個月的自責分率是0字頭，沒有任何一個月超過2，從四月到五月間他有連續55.2局沒失分，直到今天還是美國聯盟紀錄。在1936年古柏鎮的棒球名人堂開幕時，強森是五個原始成員之一，超過五十個年頭，強森都是三千K俱樂部裡面唯一一位成員。

6.考菲斯（Sandy Koufax），1965年。這時已經是考菲斯名人堂生涯的末期，他的手肘已經有傷，讓他的球季無法準時開始，而當他真的上場投球時，他要靠大量的止痛藥，甚至比賽中要靠含鴉片的可待因才有辦法繼續投下去，卻投出近代棒球最強的表現之一。1965年他拿下26勝8敗，自責分率2.04，創下現代棒球最多的384K紀錄，後來才被萊恩（Nolan Ryan）改寫。還有考菲斯還投出生涯第一次完全比賽，在9月9號對紐約大都會時，完成了自1880年之後首次的左投完全比賽，而且在這戰中他還飆了14次三振，至今仍是完全比賽中的紀錄。但考菲斯的黃金左手在隔年真的撐不下去，在1966年後就高掛球鞋。

7.吉布森（Bob Gibson），1968年。當時是投手的黃金年代，逼使大聯盟在隔年就將投手丘降低，但吉布森的1968年仍是現代棒球中投手最有代表性的一年，他的1.12自責分率在歷史上排名第四，也是活球年代唯一一個能擠進前40名的賽季，樹下先發投手再難超越的吉布森障礙。而且誇張的是，吉布森那年還投超過300局，包辦國聯MVP和賽揚獎，從6月6號到7月30號，吉布森一度連續11場先發全部完投，有八場是完封，11戰全都勝投，自責分率僅僅0.27，打者的三圍是.162/.201/.190。這年他率領紅雀打進世界大賽，他當然是第一戰的先發，而吉霸飆了17K，到今天還是世界大賽的紀錄。以今天投手丘的高度，吉布森該年的成就，極有可能無人能破。

8.古登（Dwight Gooden），1985年。這是現在投手最接近吉布森奇蹟賽季的一年，也是在投手丘降低後，人類可能交出的最佳成績。當年古登年僅20歲，被譽為是百年難得一見的奇才，人稱「博士」的古登這年成為棒球史上最年輕的投手三冠王，35場先發中，33次是優質先發，94.3％的優質先發比例是現代棒球史上僅見，一度曾連續31局不失分，從八月底到十月間，連續49局沒有掉自責分。13.2的WAR值，就算把死球年代的神獸也算進來，還是可以排進前20名，更不用說現代棒球了。可惜少年成名的古登後來陷入酒毒雙害，浪費了上天賦予的神奇手臂，讓這位天才的生涯無法成為一頁當代棒球的真正傳奇。

9.麥達克斯（Greg Maddux），1985年。其實「瘋狗」麥達克斯在1994年和1995年都是大聯盟最難打的投手，1994年的1.56自責分率甚至比95年的1.63更低，不過他在95年終於率領勇士和另外兩大巨投拿下勇士王朝的唯一一次冠軍，我們就以該年為代表。麥達克斯這兩年把控球的精準提升到藝術等級，他能把任何一顆球種投進任何他想要投進去的地方，這季在209.2局中他只保送了23人，對手只有八次機會揮出全壘打。由他主投的比賽通常只要兩個多小時就可以打完，因為他節奏既明快，控球又好，打者只得早早出棒，在他的三場完封勝中，有兩場用球數不到90球，讓今天如果有投手能投出類似的比賽，美國球迷會說「他投出了一場Maddux」。麥達克斯的23年職業生涯在2008年結束，共拿過四次賽揚獎，堪稱投手控球的教科書。

麥達克斯的控球能力在1994、1995兩季都到出神入化的境地，直球與變化球常常在好球帶框線上半個球的位置游移亂竄，讓打者嚐到「出棒打不到、不打又是好球」的痛苦。 歐新社資料照片 分享 facebook

10.馬丁尼茲（Pedro Martinez），1999年。神之右手和瘋狗一樣，連續兩年都強到離譜，雖然2000年他的自責分率更低，不過1999年他的表現更為神鬼，當年馬丁尼茲從國聯轉到打擊能力更強的美聯，尤其是美東，更是重砲濟濟。來紅襪的首季，雖然自責分率多了1分，但在美聯賽揚票選還是拿下第二名，只是沒人知道，在第二季的馬丁尼茲，才真正發揮了神的右手全部功力。這一年有面對馬丁尼茲的640位打者中，有313人是被他三振的，這個三振比例史上僅次於巨怪強森（Randy Johnson，他的2001年是我名單中的遺珠之憾），而他的.139FIP更是現代棒球史上最低。這年的馬丁尼茲有多強，來看看明星賽就知道。派卓在兩局的投球中投了兩局，三振了拉金（Barry Larkin）、沃克（Larry Walker）、索沙（Sammy Sosa）、麥魁爾（Mark McGwire）和貝格威爾（Jeff Bagwell），這名單中有兩個名人堂選手，一個名人堂邊緣的強力左打，兩個因為禁藥而進不了名人堂的全壘打大師，而且他只用了28球。還需要解釋嗎？