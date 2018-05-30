職棒選秀學問大 不是狀元也能立大功

5月即將結束，6月是一年一度棒球選秀月，大聯盟今年選秀日自6月4日起，長達三天，而中職選秀則是要到7月2日才舉辦。今年大聯盟狀元籤是由底特律老虎隊取得，另外在中職，富邦悍將則列今年季中選秀第一順位。

大聯盟今年呼聲最高的選秀狀元，是來自奧本大學二年級右投手年僅21歲的麥茲，擁有絕佳控球，快速球球速大約在93至96英里之間，還有一顆頗受好評的指叉球作為決勝球之用。 美聯社 分享 facebook

目前在大聯盟呼聲最高的狀元，是來自奧本大學二年級右投手麥茲(Casey Mize)。年僅21歲的麥茲，擁有絕佳控球，快速球球速大約在93至96英里之間，還有一顆頗受好評的指叉球作為決勝球之用。不過，由於麥茲的手臂之前有受傷歷史，因此他的續航力受到質疑。而老虎至今仍是不願透露將會選誰為今年狀元。

至於中職，自從開放高中畢業生可參與選秀後，近年來都出現不少高中應屆畢業生。而今年也有不少參與高中木棒聯賽高三生對於進入職棒有極高意願，例如：普門高中隊長外野手邱丹、聯賽MVP來自穀保家商投手李承風與高苑工商蕭憶銘等都是有機會。在旅外球員方面，曾在印地安人系統打拼的投手陳品學有機會回歸。但這些好手能否靠著選秀會找到理想伯樂，就要考驗球團選秀功力了。

獲選今年木棒聯賽MVP的李承風，挑戰中職選秀。 報系資料照 分享 facebook

選秀可說是外行人看熱鬧，內行人看門道的盛事。在這場看似大拜拜集會裡，球團間所要展現，除了比眼光、老闆意志力、球團財力，與考驗著球探部門成果，除此還必須靠著幾分運氣。

過去西雅圖水手隊在創隊之初就靠著球探部門專業，為它利用狀元籤選進大聯盟內史上兩名了不起的頂級人物。

先是1987年，當時草創的西雅圖握有狀元籤，擔任球探部門總管的Roger Jongewaard向老闆George Argyros大力推薦當年高中畢業生小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)。但因Argyros並非屬於愛灑銀彈類型的老闆，再加上他自己又意屬同鄉的右投手Mike Harkey，為此Roger Jongewaard可說是大費唇舌力薦小葛瑞飛，最終水手隊還是以16萬美金簽約金(當時為史上最高的高中生簽約金)選進小葛瑞菲，事實證明Roger Jongewaard的眼光無誤。

西雅圖水手隊在創隊之初就靠著球探部門專業，為它利用狀元籤選進大聯盟內史上兩名了不起的頂級人物小葛瑞菲(左)與A-Rod(右)。 路透 分享 facebook

到了1993年，這時水手老闆已不是小氣的George Argyros，但是身為中型市場的西雅圖，當時也沒有太多資金可以運用。可是呼聲最高的狀元郎Alex Rodriguez已由經紀人波拉斯(Scott Boras)，向外喊出簽約金250萬美金天價，再加上主帥皮尼拉(Lou Piniella)也希望在選秀選進威奇托州立大學的即戰力投手Darren Dreifort，這又使得Jongewaard必須費盡三寸不爛之舌來說服高層。最後，水手隊還是聽從Jongewaard的建議簽下A-Rod，而A-Rod的身手也再次證明Jongewaard的建議無誤。

說到運氣，選秀就算沒有拿到狀元籤，但是依然能夠找到十分亮眼球員，在運動史上中可說是比比皆是。而在中職，近幾年籤運最佳，而選秀收獲最大就屬Lamigo桃猿隊。自從2014年兩場選秀開始，Lamigo桃猿隊就靠著選秀進行大幅度補強，也為現今Lamigo奪冠陣容打下良好的基礎。從2014年選秀會上的陳禹勳、林國裕、藍寅倫開始，同年季中選秀Lamigo又幸運抽中陳俊秀，隔年又在第四順位選進王柏融、林承飛和朱育賢等好手，去年則是用狀元籤找來廖健富與林立兩名即戰力。現在看來，Lamigo能夠在近幾年獨霸中職聯盟，不僅選秀眼光獨到，而運氣也似乎在Lamigo這一邊。

2015年以第四順位選進王柏融，Lamigo能夠在近幾年獨霸中職聯盟，不僅選秀眼光獨到，而運氣也似乎在他們這一邊。 報系資料照 分享 facebook

由此可見，能拿到狀元籤可說是所有球隊夢寐以求，可是若沒有精準眼光與務實球探系統，狀元籤最終很有可能成為球團甜蜜負擔。然而就算選進一時之選，如果沒有幾分運氣，與良好的養成系統，是沒有辦法把選進的璞玉雕琢成器，到頭來也是徒勞無功而已。