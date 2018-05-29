MLB／6.2局好投換洋基迷噓聲 韋蘭德脫帽：謝謝

2018-05-29 09:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



用什麼回應洋基球迷待客的噓聲？太空人王牌韋蘭德（Justin Verlander）6.2局好投，並在退場時脫帽向看台致謝，成了裡子和面子雙贏的案例。

韋蘭德在去年美聯冠軍戰2場先發，用強勢的表現幫助太空人淘汰洋基，今天他來到敵人陣營，照樣一路壓制這支今年最會得分的勁旅，只被敲出5支安打，因柏德（Greg Bird）7局上的陽春砲掉唯一的分數，沒有保送、5次三振，率領球隊以5：1成功踢館。

目前仍以1.11坐穩大聯盟防禦率王的韋蘭德在第7局被換下場，主場的洋基球迷不意外對他投以噓聲，韋蘭德不但沒有被影響心情，還回以脫帽禮，他說，「我本來就預期會這樣，開打時廣播到我的名字，我卻沒聽到本來以為會有的很大噓聲，但我來這裡就是想體驗洋基主場特有的愛募方式，所以謝謝大家。」

太空人在2局上率先突圍，菜鳥戴維斯（J.D. Davis）扛出3分砲做為個人本季首轟，近況火熱的亞土維（Jose Altuve）8局上也用一發陽春砲錦上添花。

昨天9局下沒能抵擋住印地安人5分的反撲，最後在延長賽14局吞敗，今天太空人牛棚沒有再失守，韋蘭德退場後接手剩下的2.1局無失分，不讓洋基有機可趁。

面對世界大賽冠軍隊伍來犯，洋基此役卻讓「怪力男」史丹頓（Giancarlo Stanton）坐板凳，洋基教頭布恩（Aaron Boone）解釋，上周末和天使的系列賽，史丹頓剛歷經12支0並吞下7K的低潮，所以讓他休息一下稍加調整。