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MLB／克蕭模擬投4局 感覺不錯

2018-05-28 12:29世界日報 編譯組／綜合報導

克蕭。 美聯社
克蕭。 美聯社
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洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）經過四局「模擬比賽」（simulated game），距歸隊日期似乎愈來愈近，最樂觀的說法是最快6月7日即可上場。

橙縣紀事報26日報導，克蕭當天在道奇棒球場主投四局約60球，感覺不錯，自認五天內歸隊「應該」沒問題。照此推算，他最快可在6月7日主場迎戰費城費城人隊（Philadelphia Phillies）最後一場比賽，或6月8日在丹佛出戰科羅拉多洛磯隊（Colorado Rockies）的第一場比賽上陣。

不過道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）立場比較保守，不排除先送克蕭去小聯盟進行復健賽。羅伯茲說，他可以看得出來，克蕭對模擬比賽結果很滿意，這是好現象。但還是必須和克蕭商量，確定萬事OK。

羅伯茲說，他們起碼先要觀察克蕭27日狀況如何，然後在28日要克蕭再做一次牛棚練投。克蕭之後自己也語多保留說，其實要模擬大聯盟比賽根本不可能。你可以作好萬全準備，但不來真的無法預料是否見效。

當天模擬賽來了四名隊友參與，包括貝林傑（Cody Bellinger）、厄特利（Chase Utley）、赫南德茲（Enrique Hernandez）、巴恩斯（Austin Barnes）。貝林傑開完笑說，有機會面對克蕭打擊絕不能錯過。

克蕭本球季在受傷前戰績並不理想，先發七場比賽一勝四負，防禦率（ERA）2.86，是2010年以來最差表現。事實上洛杉磯時報說，三年來克蕭每次被列入傷兵後，道奇隊戰績反而變好。

克蕭2016年受傷時道奇距排名第一球隊差八場，等到克蕭歸隊，道奇反而領先其他球隊五場。2017年克蕭養傷期間，道奇戰績25勝10負。克蕭這次休兵期間，道奇勝負各半。克蕭受傷之前道奇隊勝差八場，到5月26日已追成三場半。

面對這種數據，克蕭打趣說：「我猜想他們根本用不到我。」不過他隨即正色說，這可證明道奇隊人才濟濟。一人倒了，另一人立即補上。

克蕭羅伯茲

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