MLB／封鎖大谷送2K 田中：只想抓到出局數

2018-05-28 07:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



睽違5年再度交手，儘管聲勢此消彼長，田中將大還是能宰制如日中天的大谷翔平，今天他在洋基主場對日本後輩不留情面，2打數賞2K，只讓大谷選到一個保送上壘，賽後田中說道，「我認為能在大聯盟這個舞台對上他是件好事，但我只想著抓到出局數，這念頭跟以前沒兩樣。」

田中將大送給大谷翔平的2次三振都是靠指叉球揮棒落空所得，第一次是在首局，球速85.6哩，之後6局上田中再投出88.7哩的指叉球向大谷說再見，將兩人的日、美職對戰數據推進到13支0，其中包含8次三振。

依舊打不到田中將大的球，大谷翔平表示，「我沒有任何立場可以說前輩變得更強還是變差，但我覺得他跟在日本比起來，這次投了比較多的變化球，我感覺到不太一樣，因為美國投手速球投得比較多，他卻反其道而行，有點不太一樣。」

和洋基的3連戰，大谷翔平總計9打數無安打，洋基總教練布恩（Aaron Boone）分享成功壓制這位當紅打者的秘訣，「我們用高角度的速球和低角度的變化球挑戰他，但他把好球帶掌握得很好，還好我們仍成功躲開他的打擊熱區，也就是中、下方，這區域的球對上他真的很危險。」

田中將大6局好投，只在6局上被西門斯（Andrelton Simmons）敲出一發陽春砲掉分，帶領洋基3：1勝出，他說，「今天是我近來的佳作之一，能在低比數的比賽中贏球，我認為很棒，但回顧比賽，那支全壘打是我比較無法接受的。」