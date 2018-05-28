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聯合報民調／藍軍盧秀燕小贏綠軍林佳龍 林連任現危機

MLB／用指叉球賞大谷2K 田中強壓天使率洋基奪勝

2018-05-28 06:37聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

大聯盟日籍投打對決，田中將大（左）技高一籌，賞大谷翔平（打擊者）兩張老K。 美聯...
大聯盟日籍投打對決，田中將大（左）技高一籌，賞大谷翔平（打擊者）兩張老K。 美聯社
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如同在日職時期對決一般，大谷翔平還是無法從田中將大的手中敲出安打，今天他對前輩2打數都被三振，另外選到一次保送；在田中的強力好投下，天使打者群只靠陽春砲獲得1分，終場1：3輸球，系列賽落敗。

大谷翔平1局上看了5顆球後，最後對田中將大的指叉球揮棒落空，遭到三振，其實田中也知道後輩的威力，小心將球的落點控制在邊角，兩人下次碰面，田中就投成四壞保送，不過薑還是老的辣，6局上田中在挨了西門斯（Andrelton Simmons）一轟後再遇大谷，還是能立刻回穩，又一次用指叉球讓他揮棒落空三振。

能投出「魔鬼指叉」的大谷翔平，今天自己也遭到指叉虐待，若加上日職時期，他對田中將大的生涯對戰打擊率來到13支0，合計領了8K。

大谷翔平最後一次打擊又選到保送，今天2支0、2保送，對洋基的3連戰一安難求，打擊率降到2成91；昨天敲出生涯首度5支5的楚奧特（Mike Trout），同樣受到田中將大壓制，此役4打數盡墨並吞下2K。

田中將大用本季新高的104球投滿6局，只被敲出3支安打、丟1分，還飆出8次三振，今年2度對上天使都能繳出優質先發，也拿到本季第6勝。

天使先發投手李察茲（Garrett Richards）只撐2.1局，3局下他控球出現狀況，連丟3個保送後退場，不但丟掉1分，還留下滿壘殘壘，接手的瓦瑞茲（Jose Alvarez）上場後先是丟觸身球，接著又讓洋基強迫取分得逞，讓李察茲承擔所有3分責失，吞下敗投。

【中央社紐約27日專電】

美國職棒大聯盟MLB日籍球星田中將大與大谷翔平今天投打對決，大谷扛先發第4棒，3度面對田中，吞下2次三振、一次四壞保送。兩人在大聯盟首度交手，田中占上風。

洛杉磯天使與紐約洋基系列戰最後一場比賽，下午在洋基球場進行。由於普侯斯（Albert Pujols）輪休，近期固定打第5棒的大谷調到第4棒，擔任指定打擊。這是他本季第3度在天使先發打線扮演清道夫角色。

今天賽前，大谷本季扛4棒總計8個打數，敲出2支一壘安打，吞下3次三振，沒有保送。

1局上，大谷在2人出局、一壘有人時登場打擊，與田中纏鬥到滿球數，最後被時速85.6英哩（137.8公里）的快速指叉球吊中，揮空遭三振出局。

兩人4局上再度遭遇，大谷靠精準選球，獲得四壞保送。

6局上，田中被西蒙斯（Andrelton Simmons）敲出陽春砲，此役首度掉分，隨後面對大谷，在2好1壞情況下，以時速88.7英哩（142.7公里）的快速指叉球引誘大谷揮空，第2度將大谷三振。

田中主投6局，被敲3支安打，責失1分，投出8次三振、3次保送，被換下場時，洋基以3比1領先天使，田中是勝投候選人。

大谷原訂今天掛帥先發，但天使教練團日前以「控管工作量」為由，將大谷先發主投延至下週，使大谷與田中首度在大聯盟同場較勁的戲碼，從決戰投手丘變成投打對決。

兩人2013年曾在日本職棒交手，當年19歲的大谷還是日本火腿鬥士隊的菜鳥，整季面對當時是東北樂天金鷲隊王牌的田中，11個打數未敲安打，苦吞6次三振，四壞和觸身保送各一。

田中將大大谷翔平天使

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