大谷場上場下完美無缺 貝比魯斯也要甘拜下風

大谷翔平來到美國挑戰更高層次的二刀流已將近兩個月，即使以最嚴格的標準檢視，都不得不說，他的表現已經比大多數人所預期的還要好。即使前兩場比賽遭到洋基強投塞佛里諾（Luis Severino）、查普曼（Aroldis Chapman）的火球連發及守備佈陣封鎖，目前大谷的OPS+猶有156，在全聯盟打席達到三位數的打者中位居第17名，他的ERA+（124）在124位投球局數達40局以上的投手中也暫居第41位。初出茅廬就真能在棒球最高殿堂打出這樣投打兼具的成績，就連美國人也為之驚嘆不已。

大谷翔平目前的投打成績都在大聯盟的前段班，讓美國球迷驚奇的程度更甚鈴木一朗或是松坂大輔的第一個球季。 美聯社 分享 facebook

如果說大谷在場上的成績屬於前段班，那麼他在場下的形象更可稱得上是優等生。雖然由於美日文化不同的關係，日本球員在美國人眼中總是格外地循規蹈矩，但大谷謙恭有禮的舉止，顯然又達到另一個其他日本球員所沒有，也是美國人前所未見的層次。從他送小球迷球棒，以至於在休息室嗑瓜子殘渣不隨地亂吐等花絮都成了另類的「大谷傳說」。而且從訪談中可知，不論是他的隊友包括超級球星楚奧特（Mike Trout）、一腳已跨進名人堂的普荷斯（Albert Pujols）、總教練索夏（Mike Sciocia），甚至就連對手教練及球員，都對這位舉止成熟卻又帶著幾分稚氣的「大男孩」讚不絕口。

谷神快拜！大谷翔平(右)的比賽拚戰態度和日常謙沖為懷舉止，獲得隊友和對手的眾多好評。貝比魯斯是否甘拜下風已無從而知，但藍鳥二壘手崔維斯(左)應該是蠻佩服他的。 美聯社 分享 facebook

這其中唯一美中不足的，恐怕就只有大谷最後落腳的不是眾望所歸的洋基——至少對紐約球迷來說是如此。也因此，不論大谷多麼完美，贏得了多少美國棒球迷的心，當他踏上洋基球場的打擊區時，降臨在他頭上的仍只會是滿場的噓聲。同時在賽後訪問時，惟恐天下不亂的紐約大報記者們仍會鍥而不捨地追問：為什麼這位日本的「貝比．魯斯」（Babe Ruth），不願意追隨真正的貝比魯斯腳步，穿上最偉大的洋基條紋球衣？

有趣的是，如果拿大谷跟這位比他早生近百年的美國人心目中「最偉大棒球員」做比較，他們兩人的唯一共同點，恐怕也就只有投打二刀流這一點。其他不論是家庭背景、成長經歷、性格等無不南轅北轍。甚至可以說，在這世界上還真難找出人格特質如此迥異的兩個人。就連兩個人的共同點——投打二刀流的方式與時空背景也都有很大的出入。

雖然現在一般提到二刀流球員，總會先想起貝比魯斯這位老前輩。因為魯斯除了轟出震古鑠今的714發全壘打外，還曾經連續兩季拿下20勝以上外加一座防禦率王。在投球局數破千的投手當中，魯斯的生涯防禦率2.28可以排到第17。就算以考慮了時空、聯盟強度、球場等因素去做校正的ERA+來看，魯斯的ERA+ 122都可以在大聯盟史上排到第96位，甚至超越一干名人堂投手。說他是史上最偉大的二刀流球員確實不為過。

大谷翔平不論在場上場下都是一個乖寶寶，想要討厭他都是很困難的事。 美聯社 分享 facebook

但不可忽視的是，在魯斯打球時還算是「草創期」的大聯盟，投打俱佳的球員事實上並不那麼罕見。在當時還未實施指定打擊的時空背景下，不少投手都能有不錯的打擊成績。像是連魯斯也要叫學長的賽揚（Cy Young）除了投出不但空前幾可確定也會絕後的511勝外，也曾單季打擊率破三成。與魯斯同期、曾締造單季257隻安打紀錄（後來被鈴木一朗超越）的名人堂球員希斯勒（George Sisler）一開始也是個了不起的二刀流，後來才改行當一壘手專心打擊。就像現今許多學生球員都能投擅打一樣，當年包括魯斯在內的不少「神獸」也都是如此，只是因為球隊高層認為他們專職擔任打者或投手對球隊更有幫助，才捨棄了另外一條路。這跟大谷從學生時期就開始畫滿「九宮格」，一心想成為二刀流球員的情況可說恰好相反。

其次，即使是在棒球仍被許多人視為「粗魯野蠻遊戲」的20世紀初期，魯斯的為人放蕩不羈也遠遠超出其他球員。這或許跟他出身自一個並不幸福的家庭，年幼就被送進孤兒院又生性桀傲不遜有關。魯斯的縱情酒色在當時是出了名的，他的隊友為他總是千杯不倒感到驚訝，他不但四處風流同時還是妓院的常客。當洋基老闆看不過去勸他收斂些時，魯斯只劈頭回他一句：「我可以答應你少喝點，但要我為了你和你那二十五萬美金的薪水不去碰女人我可不幹，因為把妹實在太有趣了。」

反觀百年後的大谷則是來自一個雙親都是運動員的健全家庭，從小就是乖寶寶之外，長大之後也還保持著當年純真的個性。在日本職棒時期時常把自己關在球員宿舍讀書鮮少外出，領到豐厚的薪水都交給父母自己只從家裡拿「零用錢」。平時生活儉約之外，連來到美國都想自己做菜跟騎單車「通勤」。同時大谷不近女色的程度簡直像個修行僧，就連他是否有過與異性交往的經驗也是個問號。比起魯斯，大谷的個性毋寧更像他令人尊敬的隊友——曾經連續出賽2,130場而英年早逝的賈里格（Lou Gehrig）。

大谷翔平有貝比魯斯(右)一樣的投打實力，但又有賈里格(左)一般溫文儒雅的個性，未來成就實在不可限量。 2014 Topps Stadium Club 球員卡 分享 facebook

這兩位不世出的天才個性差異是如此懸殊，卻都不約而同地走上同一條偉大的棒球之路。不同的是，當年魯斯在縱情聲色之餘仍能像大人打小孩一樣，不斷將球轟出牆外，打出比其他球隊「全隊」更多的全壘打，也讓棒球真正開始成為美國的國家娛樂（National Pastime），影響了無數的後人，其中就包括他曾造訪、將棒球帶往的日本。百年後從日本遠渡重洋的年輕大谷儘管天賦異稟，仍必須兢兢業業，才能在來自世界各地強敵環伺的現代大聯盟實現他的二刀流夢想。雖無緣見識當年魯斯締造神蹟，如今卻有機會見證大谷圓夢，身為現代棒球迷仍是十分幸福的。