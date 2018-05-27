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MLB／陳偉殷下一戰對決教士 荷斯莫最難纏

2018-05-27 14:59聯合報 記者藍宗標╱即時報導

馬林魚隊今天在邁阿密主場1：4不敵國民隊，旅美左投陳偉殷先發7.1局失1分無關勝敗，兩隊明天進行3連戰最後一戰後，馬林魚將展開10場客場之旅，官網已公布殷仔下一戰出賽時間，將於6月1日對戰教士隊。

馬林魚後天起在聖地牙哥和教士展開4連戰，陳偉殷將在最後一戰登板；馬林魚接下來再和響尾蛇、紅雀隊進行3連戰，殷仔按照正常輪值，6月7日在聖路易對決紅雀。

教士、馬林魚目前都在分區排名墊底，後天將是兩隊本季首次交手，教士目前22勝31敗優於馬林魚的19勝32敗。

陳偉殷過去唯一對戰教士紀錄是前年6月14日，在教士主場先發6局挨了4轟，幸好都是陽春砲，沒有造成更大傷害，馬林魚終場13：4大勝，殷仔奪下當年第4勝（整季5勝）。

教士打者中，和陳偉殷交手次數最多的打者是荷斯莫（Eric Hosmer），過去效力皇家隊時，和金鶯隊時期的殷仔交手23個打數，7支安打包括兩支全壘打、1支二壘打，攻下5分打點，打擊率3成04。

荷斯莫今年改披教士球衣，簽下8年1億4400萬美元肥約，本季出賽49場，目前打擊率2成62、全壘打6支、打點20分，上壘率3成58是全隊最高。

教士馬林魚陳偉殷

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