MLB／克蕭大聯盟初登板10周年 卻是傷兵

2018-05-27 13:01 世界日報 編譯組／綜合報導



克蕭大聯盟初登板十周年卻是傷兵。 世界日報 分享 facebook

5月25日是洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）大聯盟初登板十周年，不巧的是他還在養傷。回顧十年生涯，克蕭在大聯盟揚名立萬，私人生活也發生巨大變化，如今是兩個孩子的爹。

美聯社報導，三度獲選賽場獎的克蕭在被列入傷兵前，大聯盟季賽累積145勝68負，防禦率（ERA）2.37，三振2168人。

克蕭在道奇十個球季，只有上個球季打入世界大賽，七戰後輸給休士頓太空人隊（Houston Astros）。克蕭在季後賽表現不如季賽，七次打入季後賽累積四勝七負，防禦率4.55。

克蕭2008年5月25日在道奇棒球場，以新秀狀元身分初登板迎戰聖路易紅雀隊（St. Louis Cardinals），主投六局，失兩分，被敲五安，三振七人。比賽延長至十局道奇4：3獲勝，克蕭無關勝負。

兩個月後道奇出戰華府國民隊（Washington Nationals），克蕭主投六局完封，道奇2：0獲勝，克蕭拿到大聯盟首個勝投。

2008年5月25日克蕭20歲65天，是道奇隊當時史上第四年輕先發投手，也是大聯盟最年輕球員。他在大聯盟處女季出戰22場比賽，戰績五勝五負，防禦率4.26。

十年來，克蕭躍身大聯盟王牌投手，2014年獲選國聯（NL）MVP，2011、2013、2014三獲賽揚獎，七度入選明星隊。防禦率稱霸大聯盟，三振數聯盟第二。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）帶領克蕭三年，盛讚克蕭未來肯定列入名人堂。他說，克蕭不但球技頂尖，慈善工作也是全隊表率。當他沒上場時，一定在板凳為隊友加油。難怪他在隊中人緣這麼好，受到隊友敬重。羅伯茲所言不虛，美聯社拍到克蕭當天賽前在球員休息區耍寶的鏡頭。

30歲的克蕭2010年印迎娶艾倫（Ellen），2015年女兒出生，2016年添丁，全家定居達拉斯，克蕭夫婦2011年成立克蕭挑戰（Kershaws Challenge）慈善團體。