親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
法網
綜合
籃球
路跑
世界盃足球賽

綠營官員撤退 柯文哲：一定要把政治搞到這樣肅殺嗎？

屏東老婦人跌落月台間隙 醫院急救宣告不治

MLB／克蕭大聯盟初登板10周年 卻是傷兵

2018-05-27 13:01世界日報 編譯組／綜合報導

克蕭大聯盟初登板十周年卻是傷兵。 世界日報
克蕭大聯盟初登板十周年卻是傷兵。 世界日報
分享

5月25日是洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）大聯盟初登板十周年，不巧的是他還在養傷。回顧十年生涯，克蕭在大聯盟揚名立萬，私人生活也發生巨大變化，如今是兩個孩子的爹。

美聯社報導，三度獲選賽場獎的克蕭在被列入傷兵前，大聯盟季賽累積145勝68負，防禦率（ERA）2.37，三振2168人。

克蕭在道奇十個球季，只有上個球季打入世界大賽，七戰後輸給休士頓太空人隊（Houston Astros）。克蕭在季後賽表現不如季賽，七次打入季後賽累積四勝七負，防禦率4.55。

克蕭2008年5月25日在道奇棒球場，以新秀狀元身分初登板迎戰聖路易紅雀隊（St. Louis Cardinals），主投六局，失兩分，被敲五安，三振七人。比賽延長至十局道奇4：3獲勝，克蕭無關勝負。

兩個月後道奇出戰華府國民隊（Washington Nationals），克蕭主投六局完封，道奇2：0獲勝，克蕭拿到大聯盟首個勝投。

2008年5月25日克蕭20歲65天，是道奇隊當時史上第四年輕先發投手，也是大聯盟最年輕球員。他在大聯盟處女季出戰22場比賽，戰績五勝五負，防禦率4.26。

十年來，克蕭躍身大聯盟王牌投手，2014年獲選國聯（NL）MVP，2011、2013、2014三獲賽揚獎，七度入選明星隊。防禦率稱霸大聯盟，三振數聯盟第二。

道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）帶領克蕭三年，盛讚克蕭未來肯定列入名人堂。他說，克蕭不但球技頂尖，慈善工作也是全隊表率。當他沒上場時，一定在板凳為隊友加油。難怪他在隊中人緣這麼好，受到隊友敬重。羅伯茲所言不虛，美聯社拍到克蕭當天賽前在球員休息區耍寶的鏡頭。

30歲的克蕭2010年印迎娶艾倫（Ellen），2015年女兒出生，2016年添丁，全家定居達拉斯，克蕭夫婦2011年成立克蕭挑戰（Kershaws Challenge）慈善團體。

克蕭大聯盟

相關新聞

MLB／三度三振哈波 陳偉殷：他狀況不好

2018-05-27 12:35

MLB／陳偉殷7.1局優質先發 在馬林魚最長局數

2018-05-27 07:27

MLB／先發7.1局好投 對手誇：陳偉殷削弱我們

2018-05-27 09:27

MLB／大谷翔平蛻變 田中將大不敢掉以輕心

2018-05-27 09:11

MLB／秋信守再見轟 超越松井秀喜成亞洲第一

2018-05-27 08:49

MLB／先打完田中將大 投手大谷下周對老虎復出

2018-05-27 08:04

MLB／陳偉殷7.1局僅失1分 馬林魚卻1:4落敗

2018-05-27 06:16

MLB／達比修又掛病號 二頭肌發炎進傷兵

2018-05-27 07:27

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-27 12:08

陳偉殷2018球季出賽紀錄

2018-05-21 12:00

MLB／天使捕手李維拉 右膝手術休兵4至6周

2018-05-27 13:00

MLB／今日戰績表 楚奧特5支5天使轟垮洋基

2018-05-27 12:22

MiLB／林子偉雙重賽1安4K 紅襪兩戰皆不敵費城人

2018-05-27 11:47

MLB／大谷首度連2戰未敲安 打擊率跌破3成

2018-05-27 10:53

MLB／松焦油主角對決 包爾戰太空人碰怨敵柯爾

2018-05-27 09:29

MLB／派卓亞歸隊首戰 紅襪新陣容勝勇士

2018-05-27 08:06

MLB／今日戰績表 太空人打爆印地安人米勒

2018-05-26 15:37

MLB／國民王牌奪勝但失水準 薛則：佩服馬林魚

2018-05-26 14:58

MLB／大谷旋風吹到紐約 滿場噓聲人氣仍不減

2018-05-26 12:36

MLB／國民火力掩護 薛則獨居聯盟勝投王

2018-05-26 11:46

MLB／提前推查普曼 洋基教頭：因大谷太危險

2018-05-26 11:16

MiLB／胡智為本季首勝入袋 曾仁和同日獲勝

2018-05-26 11:15

MLB／光芒遭金鶯完封 假先發羅莫吞首敗

2018-05-26 10:39

MLB／不再對大谷投內角 塞佛里諾報挨轟之仇

2018-05-26 10:18

MLB／克蕭出道10周年 有望下周返輪值

2018-05-26 09:50

MLB／紅襪指定讓渡拉米瑞茲 洋基說感謝

2018-05-26 09:46

MLB／水手找光芒交易 換終結者克拉梅和外野手史潘

2018-05-26 09:12

MLB／想要投手大谷或打者大谷？沙胖選投手

2018-05-26 09:10

MLB／全壘打大賽大谷對哈波？ 大聯盟流口水

2018-05-26 08:17

MLB／紅襪砍拉米瑞茲 總教練是「劊子手」

2018-05-26 08:16

太空人輪值宰制力超強 投出史詩級數據

2018-05-25 07:00

講西語要被罰款 阿路爆料大聯盟的歧視文化

2018-05-22 07:00

賽揚強投成全壘打製造機 老邁國王讓人不勝唏噓

2018-05-21 07:00

卡諾被抓包的啟示：禁藥問題仍猖獗、不見趨緩

2018-05-18 07:00

投球型態「韋蘭德」化 柯爾晉升賽揚級巨投

2018-05-17 07:00

連3場先發投不滿5局 陳偉殷生涯首遇

2018-05-16 09:13

大谷翔平全壘打狂轟不已 林子偉為何一支難求？

2018-05-15 07:00

兩代海賊王回歸不同情 海盜是否再次失落20年？

2018-05-14 13:48

火球男愈來愈普遍 大聯盟正值極端化年代

2018-05-11 07:00
看更多

熱門文章

NBA／勇士半場大逆襲 115:86勝火箭進入G7

2018-05-27 11:19

衛冕軍迷航記 壓垮勇士進攻的四根稻草

2018-05-26 18:50

MLB／陳偉殷7.1局僅失1分 馬林魚卻1:4落敗

2018-05-27 06:16

NBA／浪花兄弟14顆三分球 湯普森35分輾哈登

2018-05-27 11:28

NBA／勇士盼主場扳平戰局 伊古達拉不確定出賽

2018-05-26 18:00

NBA／雷納德想留馬刺？ 隊友格林：他親口説的

2018-05-26 09:31

NBA／ 詹皇分區決賽非人哉 46分破喬丹最老紀錄

2018-05-26 17:50

NBA／迎生涯第8次搶七 詹姆斯充滿信心

2018-05-26 17:00

NBA／G7割喉戰回主場 綠衫軍：血戰難免

2018-05-26 16:07

NBA／勒夫腦震盪疑慮 G7出賽機率自評50％

2018-05-26 16:05

NBA／東西區決賽皆搶7大戰 1979年以來首見

2018-05-27 12:20

MLB／陳偉殷7.1局優質先發 在馬林魚最長局數

2018-05-27 07:27

NBA／疑似腦震盪 「愛神」勒夫將缺席第7戰

2018-05-27 08:20

MLB／先發7.1局好投 對手誇：陳偉殷削弱我們

2018-05-27 09:27

NBA／湯普森35分率隊逆轉 勇士主帥：他太出色了

2018-05-27 12:40

MLB／國民王牌奪勝但失水準 薛則：佩服馬林魚

2018-05-26 14:58

歐冠盃／貝爾替補攻2球 皇馬完成歐冠3連霸

2018-05-27 06:08

台灣田徑公開賽／險勝0.02秒 陳傑400跨欄摘金

2018-05-26 18:45

MLB／大谷翔平蛻變 田中將大不敢掉以輕心

2018-05-27 09:11

MLB／先打完田中將大 投手大谷下周對老虎復出

2018-05-27 08:04

台灣田徑公開賽／林子齊跳破8M摘銀 歷年第6傑

2018-05-26 19:27

MLB／秋信守再見轟 超越松井秀喜成亞洲第一

2018-05-27 08:49

中職／假性先發再遭突破 兄弟上半季率先30敗

2018-05-26 20:45

中職／再會啦！新竹市民暫別市立棒球場

2018-05-26 20:00

歐冠╱皇馬對利物浦 薩拉赫能接棒C羅地位？

2018-05-26 17:10

中職／施子謙先發6局無失分 獅追上猿並列聯盟第一

2018-05-26 21:05

台灣田徑公開賽／雙槍金包銀 鄭兆村手傷恢復8成

2018-05-26 20:13

NBA／季後賽得分7度破40！詹皇殺進第7戰

2018-05-27 00:03

棒球／「沒告別很可惜」 鄭達鴻等待機會回中職

2018-05-27 11:37

MLB／今日戰績表 太空人打爆印地安人米勒

2018-05-26 15:37

NBA 2018季後賽對戰表─西區

2018-05-27 11:50

MLB／三度三振哈波 陳偉殷：他狀況不好

2018-05-27 12:35

馬拉松／阿里山馬明年登場 渥太華金標賽事團隊打造

2018-05-26 17:04

JHBL／為籌出國比賽經費 員山國中女籃上街頭義賣魚丸

2018-05-26 20:15

法網／第三輪才遇種子 納達爾奪冠路平坦

2018-05-26 15:59

NBA／替槍擊案受害者盡心力 火箭捐出10萬美元

2018-05-27 08:50

中職／假先發失效 陳琥1.2局被打爆退場

2018-05-26 18:33

路跑／無敵海景與海鳥相伴 新竹公益路跑7千多人共襄盛舉

2018-05-27 06:49

歐冠盃／繼續效力皇馬? C羅：未來幾天給答案

2018-05-27 08:30

中職／林煜清轉換角色 26日首度先發戰老東家

2018-05-26 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top