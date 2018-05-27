MLB／秋信守再見轟 超越松井秀喜成亞洲第一

2018-05-27 08:49 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



秋信守。 美聯社 分享 facebook 韓籍重砲秋信守用再見全壘打寫下歷史，今天遊騎兵對皇家的比賽中，秋信守在延長賽10局下敲出的陽春砲，幫助球隊以4：3獲勝，生涯累積176轟，成為大聯盟最多轟的亞洲人。

秋信守在10局下第一個上場打擊，從皇家後援投手麥卡錫（Kevin McCarthy）手中敲出中左外野方向全壘打，締造歷史，秋信守表示：「很開心幫助球隊獲勝，當時目標是上壘，1好3壞後只想把球打得強勁一些。」

秋信守自2005年在大聯盟首次出賽，生涯14年來，有5個球季單季超過20轟，2016年因傷僅出賽48場，去年回到單季22轟水準，今年開季52場敲出8轟，也順利刷新紀錄；而亞洲最多轟的原紀錄保持人是前洋基隊球星松井秀喜，生涯10年敲出175轟。

秋信守這顆別具意義的球直接打進皇家牛棚，結果被丟上看台送給觀眾，遊騎兵在官方推特協尋下落，「秋信守想要這顆球。」

遊騎兵先發投手柯隆（Bartolo Colon）依舊無緣追平馬里蕭（Juan Marichal）的多明尼加選手最多勝紀錄，剛滿45歲的他今天繳出7局失3分的好投，不過下場時雙方平手，無關勝敗。

皇家在第3局一口氣攻下3分，遊騎兵在第3、4、6局各追回1分，將比數戰平，拉進延長賽，秋信守前4打席無安打，選到1次保送，另有1次三振，在關鍵時刻終於敲安，成為勝利功臣。