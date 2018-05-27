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外交真金換絕情 慘的是「同病相憐卻不想跟你建交」

MLB／派卓亞歸隊首戰 紅襪新陣容勝勇士

2018-05-27 08:06聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

派卓亞。 美聯社
派卓亞。 美聯社
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紅襪派卓亞（Dustin Pedroia）歸隊重返先發，紅襪用新陣容拿下勝利，晉升固定先發一壘手的莫蘭（Mitch Moreland）敲出逆轉2分打點安打，加上班寧坦迪（Andrew Benintendi）開轟，以8：6擊敗勇士。

派卓亞首次上場打擊就獲得全場歡呼致敬，首局面對滿壘、2出局，敲出飛球未建功，派卓亞表示：「能回來真好，也是一場好勝利，我不會忘記第一打席的感覺，真是太酷了。」

派卓亞也承認賽前練打時就有些緊張，畢竟從去年10月進行左膝手術後，今年開季缺席51場才歸隊，他表示：「這是段辛苦的日子，今天能夠上場比賽很棒。」

派卓亞過去擔任第2棒為主，今天從第6棒、二壘手出發，總計4打數無安打，選到1次四壞，總教練柯拉（Alex Cora）表示：「我不想打亂前2棒，我很滿意他們的上壘狀況，讓派卓亞在第6棒是個好位置。」

班寧坦迪終結前8打數無安打低潮，今天4打數3安打，第4局敲出的陽春砲將比數追近到1分差，第7局的三壘安打有2分打點，也拉開比分，差一支二壘安打就可完全打擊。

班寧坦迪表示：「我覺得最近不是沒安打，就是一場打很多支，不過我不會太在意，每次上場打擊就是專注敲安，不過當然不會隨心所欲。」

隨著派卓亞歸隊，紅襪決定將拉米瑞茲（Hanley Ramirez）釋出，一壘位置交由莫蘭負責，今天6局的二壘安打，幫助球隊從4：5，逆轉為6：5，莫蘭表示：「我不會因此覺得有更多責任，就是讓自己準備好上場打球。」

派卓亞紅襪

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