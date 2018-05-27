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MLB／陳偉殷7.1局失1分無關勝敗 創效力馬林魚最長局數

2018-05-27 07:27聯合報 記者蘇志畬╱即時報導

陳偉殷今登板迎戰國民，繳出7.1局好投。 路透社
陳偉殷今登板迎戰國民，繳出7.1局好投。 路透社
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馬林魚台灣左投陳偉殷今天對上國民，先發7.1局被敲3安僅失1分，送出6次三振，有3次來自哈波（Bryce Harper）貢獻，雖然打線未給支援，馬林魚以1：4落敗，陳偉殷無關勝敗，不過本季首場優質先發終於入袋，且局數、用球數94球都創下本季新高。

7.1局是陳偉殷加入馬林魚後投最長的一場，上一次陳偉殷投到第8局已是2015年8月11日對上水手，當時仍效力於金鶯；陳偉殷本季前5場最長僅投到5.1局，第6場出賽終於繳出優質先發，是生涯最晚的一次，過去6年，陳偉殷的優質先發至少都在開季前3場出現。

陳偉殷前7局僅被敲出2安，2局上被19歲超級新人索托（Juan Soto）敲出二壘安打是最大危機，不過連飆2K解危；3局上被透納（Trea Turner）敲出一壘安打，靠著三振哈波、高飛球出局避免攻勢。

4、5、6局陳偉殷都讓對手三上三下，直到第7局2出局後，才被泰勒（Michael A. Taylor）選到四壞保送上壘，中間連續解決13人次；唯一失分在第8局，一顆滑球被狄佛（Wilmer Difo）撈向左外野，剛好擊中全壘打標竿，形成陽春砲，比數被追平，隨後也被換下場。

馬林魚前7局也僅拿下1分，第4局瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲出二壘安打，卡斯楚（Starlin Castro）選到四壞，下一棒安德森（Brian Anderson）的安打帶有1分打點。

國民打線在第9局爆發，面對齊格勒（Brad Ziegler）敲出4安加上1次四壞保送，一口氣拿下3分，成功完成跨季對戰馬林魚10連勝；先發投手羅亞克（Tanner Roark）7局失1分，勝投落在本季初登板、後援0.1局的米勒（Justin Miller）身上。

陳偉殷馬林魚

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