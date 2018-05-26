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MLB／國民王牌奪勝但失水準 薛則：佩服馬林魚

2018-05-26 14:58中央社 邁阿密25日綜合外電報導

國民王牌薛則雖然奪下聯盟最多的第8勝，但此役對馬林魚投球內容有失水準，在場上頻頻...
國民王牌薛則雖然奪下聯盟最多的第8勝，但此役對馬林魚投球內容有失水準，在場上頻頻拭汗。 美聯社
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美國職棒MLB華盛頓國民今天在客場9比5擊敗邁阿密馬林魚，王牌投手薛則（Max Scherzer）雖然繳出本季失分最多的一場先發，仍順利拿下第8勝，勝場領先全大聯盟投手。

薛則這場比賽投6局，被敲7支安打、責失4分，雙雙創本季新高，只送出4次三振。累計防禦率從賽前的1.78升高為2.13。

身為2屆國聯賽揚獎得主，薛則今天以前共10場先發，最多只失2分，最近3場三振數都達雙位數。

大聯盟官網報導，大聯盟其他球隊做不到的事，馬林魚今天做到了，可惜牛棚沒能守成導致輸球。總教練馬丁利（Don Mattingly）說：「我們的打線表現很好，薛哲不是那種你可以安打連連的投手，我們隊員很拚，他們跟他槓上了。」

薛則表示：「我感覺到，他們試著抓到一些我的投球習慣，遇上同分區的對手就是這樣，他們看過你投球，知道要抓住什麼球路攻擊。這是我佩服他們的地方。」

國民隊打線相挺，泰勒（Michael A. Taylor）、亞當斯（Matt Adams）各敲兩分砲。第7局哈波（BryceHarper）2分打點二壘安打，為國民打下致勝的一局。

馬林魚由迪崔克（Derek Dietrich）帶頭敲出2分砲，羅哈斯（Miguel Rojas）一壘安打送回2分建功。

但馬林魚不只輸球，還折損主將。開季從傷兵名單出發的三壘手普拉多（Martin Prado），這場比賽4打數3安打，但6局趁對手失誤跑上一壘時受傷，球隊表示普拉多傷到左大腿，列入每日觀察名單。

國民

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