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MLB／不再對大谷投內角 塞佛里諾報挨轟之仇

2018-05-26 10:18聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

前一次對戰遭大谷翔平的陽春砲狙擊，洋基王牌投手塞佛里諾（Luis Severino）今天討回顏面，他與終結者查普曼（Aroldis Chapman）聯手用火球封鎖大谷球棒，讓他3打數空手而歸，僅靠1次保送上壘，天使終場以1：2不敵洋基。

塞佛里諾前一次遭遇大谷時，一記97.2哩內角球遭他掃出陽春砲，他為此揚言：「下一次，我不會再對他投內角球了。」而塞佛里諾此役貫徹對戰策略，對大谷3打席共用15球，只有1球走內角形成壞球。

大谷第1個打席面對連續4顆外角低球，沒有出棒遭到三振，第2打席選到保送，第3打席依然外角連發，大谷敲出滾地球出局，塞佛里諾成功報了前役挨轟的一箭之仇。

洋基第7局起換上牛棚接替投球，第8局兩人出局後提前押上「火球男」查普曼對決大谷，5球裡有3球飆破100哩，最終讓大谷敲出游擊方向滾地球出局。

洋基的2分打點全靠21歲超級新秀托瑞斯（Gleyber Torres）建功，先在第2局敲安打送回1分，第7局敲出陽春砲，打破兩隊1：1僵局，這是他的本季第9轟、近4戰5轟，不僅改寫隊史最年輕連4戰開轟紀錄，也成為大聯盟史上第7位、美聯第1位在21歲時連4戰開轟的球員。

塞佛里諾先發6局被敲4安打、失1分，投出5三振、4保送，唯一失分為第5局楚奧特（Mike Trout）從他手中敲出陽春砲，天使先發投手希尼（Andrew Heaney）投6.1局僅失1分，兩人都帶著1：1平手退場，以無關勝敗收場。

洋基查普曼天使

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