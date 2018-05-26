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MLB／克蕭出道10周年 有望下周返輪值

2018-05-26 09:50聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

克蕭只能在傷兵名單中度過10周年紀念，但好消息是他有下周就復出。 美聯社
克蕭只能在傷兵名單中度過10周年紀念，但好消息是他有下周就復出。 美聯社
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10年前的今天，20歲的克蕭（Clayton Kershaw）完成大聯盟處女秀，雖然現在他因為肱二頭肌肌腱炎，只能在傷兵名單中度過10周年紀念，但好消息是，若是明天的模擬賽過關，克蕭最快下周就能傷癒復出。

克蕭在這個月掛滿病號，也是連3季健康出現狀況，前天已經進牛棚練投54球的他，預計明天會投4局的模擬賽，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，如果克蕭顯示沒有問題，下周就能從傷兵名單畢業，而不用到小聯盟去投復健賽。

「他將會用上全部球種，看看執行的程度如何，球速當然也是其中之一。」羅伯茲說道。

克蕭本季球速稍降，被外界認為是手臂受傷的徵兆，不過道奇沒有承認兩者之間存在直接關係，克蕭則說自己正和投手教練哈尼卡特（Rick Honeycutt）一起微調投球機制，希望能避免更多傷情發生。

回憶起10年前踏上大聯盟的那一刻，克蕭說著，「我很冷靜，我沒有預設什麼，但結果還不錯，或許很難相信，但我真的不太緊張，我只知道我辦得到，大聯盟打者跟其它打者沒兩樣，只是再好一點、再有經驗一點，所以必須你必須聰明以對。」

克蕭大聯盟首戰幫助道奇以4：3擊敗紅雀，接下來他一步步邁向一代巨投之路，連續7年都在塞揚獎票選前5名，並抱回3座大獎，是公認的當今最佳投手之一。

克蕭大聯盟道奇

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