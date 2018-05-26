MLB／全壘打大賽大谷對哈波？ 大聯盟流口水

2018-05-26 08:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



「二刀流」大谷翔平旋風吹不停，儘管他自認還不夠格參加全壘打大賽，但今年明星賽作東的國民當地媒體「華盛頓郵報」仍然發出懇求：「大谷翔平在國民球場參與全明星賽和全壘打大賽？是的，拜託！」

大聯盟明星賽票選將在6月1日開跑，大谷翔平以指定打擊身分投入競爭，他的主要對手預計將是洋基史丹頓（Giancarlo Stanton）和紅襪馬丁尼茲（J.D. Martinez），但以大谷的海外人氣，以及在全美各地快速「圈粉」的功力，不無機會站上票選排頭。

即便大谷未能透過票選收下明星賽入場券，由總教練親自選出的投手和替補陣容，也很難不將大谷納入陣中；值得注意的是，不管大谷將以投手或替補野手入選，在天使控管他的出賽量前提下，大谷都很有可能只打擊、不投球。

大聯盟也在期待大谷為明星賽帶來的話題，發言人提文（Mike Teevan）表示，「大谷所辦到的一切令人感到驚奇，如果明星賽也能成為展現大谷能力的盛宴之一，我們會非常興奮。」

身為地主的國民，或許期待更大，「華盛頓郵報」發出懇求，希望大谷可以參與全壘打大賽，「有了本季至今最大話題的參與，只會為這兩個晚上增色。」

報導中寫道，一旦大谷在明星賽中獲得一席，勢必將要面對那些希望他參加全壘打大賽的聲音，甚至提前預約決賽由大谷對上地主球星哈波（Bryce Harper），「現在你能理解為何大聯盟對於大谷參加全壘打大賽垂涎了。」