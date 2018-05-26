MLB／紅襪丟掉拉米瑞茲 總教練一手主導

2018-05-26 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



紅襪今天拋出震撼彈，宣布將年薪高達2200萬美元的強打拉米瑞茲（Hanley Ramirez）放進指定讓渡名單，結束合作關係，今年才接掌兵符的總教練柯拉（Alex Cora）是主導這項決定的「劊子手」。

目前戰績仍在美聯東區居冠的紅襪，選在此時與拉米瑞茲分道揚鑣，柯拉的「建言」成為關鍵，他向球團總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）表示，目前團隊之間緊密連結，就算少了拉米瑞茲，也不會影響球隊的化學效應和戰績。

「我非常信任柯拉，而柯拉對目前的狀況有些想法，他認為到了做出決定的時候。」唐布洛斯基坦言，釋出一位本季仍扛第三棒38場的打者並不常見，「但現在的情況也不常見，我們的戰力深度足夠，也希望可以讓莫蘭（Mitch Moreland）更常上場。」

唐布洛斯基指出，做出決定的關鍵在於，讓拉米瑞茲坐板凳所要承受的風險，大於放手讓他離開。

拉米瑞茲與紅襪的合約中原本還有2019年選擇權，將在2017和2018年合計1050打席以上、且通過體檢的情況下自動生效，而他去年累積553打席，若正常出賽達標機率很高，紅襪選在此時與他分手，也引起外界揣測是為了避免明年2200萬美元合約生效，但遭唐布洛斯基否認，「毫無關係，我們所做的一切都是為了贏球，而現在是時候做出改變。」

柯拉則提到，派卓亞（Dustin Pedroia）歸隊，加上陣中還有可扛多守位的霍特（Brock Holt）、努涅茲（Eduardo Nunez）和史威哈特（Blake Swihart）等人，讓調度多了一些彈性，「這項異動嚇到很多人，但其實就只是出於棒球而做的決定，我認為那能讓我們的陣容得到最大發揮。」