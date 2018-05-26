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MLB／紅襪拋震撼彈 與強棒拉米雷斯分道揚鑣

2018-05-26 02:37中央社 紐約25日專電

波士頓紅襪隊強棒拉米雷斯（Hanley Ramirez）。 美聯社
波士頓紅襪隊強棒拉米雷斯（Hanley Ramirez）。 美聯社
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美國職棒大聯盟MLB波士頓紅襪隊今天拋出震撼彈，宣布將強棒拉米雷斯（Hanley Ramirez）列入指定讓渡名單（DFA），決定在合約結束前與他分道揚鑣。

MLB官網報導，戰績在美國聯盟東區領先的紅襪25日決定，將拉米雷斯DFA、移出25人名單，空出位置給傷癒復出的二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia）。

依照大聯盟規則，球員若遭DFA，將立即移出球團的40人或25人名單。在異動7天內，球團可選擇交易、釋出，或將下放選擇權用完的球員列入無法撤銷的公開讓渡名單（outright waiver），讓其他球團選走。

體育頻道ESPN報導，34歲的拉米雷斯本季合約還有1500萬美元，紅襪若沒有在7天內找到願意接手的球團，必須支付這筆錢。

紅襪與拉米雷斯的歷史可回溯至2000年。紅襪當年從多明尼加簽下拉米雷斯，5年後，他登上大聯盟不久，便被交易到佛羅里達馬林魚隊，並以當家游擊手之姿，拿下2006年國家聯盟新人王，之後3度入選明星賽。

拉米雷斯2014年鳳還巢，與紅襪簽下4年8800萬美元合約，轉任一壘手和指定打擊。2016年，他打出在紅襪的最佳球季，打擊率2成86，全壘打30支，111分打點創生涯新高。

拉米雷斯本季出賽44場，打擊率2成54，6支全壘打，29分打點。自重返紅襪以來，拉米雷斯打擊率2成60，累積78轟，255分打點，表現低於生涯平均水準。

拉米雷斯在大聯盟14季累積269轟，依照合約，若他本季在紅襪達到497個打席，2019年球季總值2200萬美元的選擇權就會生效。拉米雷斯本季在紅襪打席為195個，尚未達標。

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