MLB／太空人摩頓7勝0敗 並列大聯盟勝投王

2018-05-25 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



太空人先發投手摩頓（Charlie Morton）今對印地安人繳出6局失2分的優質先發，幫助球隊以8：2拿下4年勝，個人戰績推進到7勝0敗，並列大聯盟勝投王，也是其中唯一沒有敗投的球員。

摩頓的防禦率僅2.04，開季至今10場出賽還沒有吞敗，也是個人生涯最佳，上次吞敗要追溯到2017年9月10日；今天他共被敲出5安，第3局被布蘭特利（Michael Brantley）敲出帶有2分打點的一壘安打，一度落入0：2落後，但太空人打線適時爆發，在5、6兩局合計攻下8分。

衛冕軍太空人的先發防禦率僅2.25，加上牛棚也僅是2.39，都是全聯盟最佳，近期打線較見起色，目前以2成56排名全聯盟第8，摩頓表示：「我們有個很特別的隊伍，這一勝對我來說就是團隊勝利的代表。」

太空人靠著布萊格曼（Alex Bregman）在5局的三分砲成功逆轉，個人單場繳出2安打、4打點，這是布萊格曼本季首次單場4打點，連續8場上壘則追平個人單季新高。

菜鳥馬里斯尼克（Jake Marisnick）因瑞迪克（Josh Reddick）進入傷兵名單，從3A上來支援，把握機會在4打數中敲出2安，包括第6局的一發三分砲。

印地安人先發投手克里文格（Mike Clevinger）前4局無失分，不過第5局觸身球加上保送，讓布萊格曼的全壘打造成重傷害，最終5.1局掉5分，吞下第2敗。