MLB／投手大谷無緣對田中將大 可能換打者大谷上場

2018-05-25 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



棒球迷下周一看不到投打「二刀流」大谷翔平與田中將大同場登板較勁的日本內戰，天使為了保護大谷翔平的負荷量，確定將他下場先發時間延後，不過仍有可能以打者身分與田中將大對決。

總教練索夏（Mike Scioscia）表示：「他做了許多事，所以我們需要稍微踩一下煞車，只是調整工作量而已。」天使球團昨天討論後做出延後大谷先發的決定，也因此大谷昨天並未練投。

大谷翔平前一場對光芒，才投了生涯新高的110球，大谷表示：「我的身體感覺不錯，我猜是因為我投了110球，他們希望讓我休息一下，我還是會照原本該做的做，投投牛棚，為了下場先發準備。」

天使尚未公布大谷先發日期，只要不是周二，周一以打者身分對上田中將大機會很大，也因此被問到錯過與田中同時登板會不會遺憾，大谷表示：「不會失望，因為我很可能以打者身分對上他，不管怎樣都會對上他，所以我只要準備好下一場比賽，不需要想太遠。」

天使總經理艾普勒（Billy Eppler）澄清，延後大谷翔平先發不是為了把他留在打線；加上今天對藍鳥3打數2安打，大谷翔平目前27場出賽，打擊率3成19，敲出6轟、19打點，打擊率排天使先發球員第2，不過每次登板投球加上前後一天休息，就有三天不能上場打擊。

艾普勒表示：「我對投手工作十分尊重，他們是賽後最累的人。」而大谷不僅在場上要投球，場下還要為了擔任打者練習打擊、準備牛棚，幾乎沒有間斷，艾普勒認為這些工作量都需特別注意，也要考慮到球季現在還進行不到一半。