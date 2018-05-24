MLB／外野護墊不幫忙 多茲爾全壘打變二壘打

2018-05-24 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



雙城重砲多茲爾擊出的小白球硬生生卡在兩塊全壘打牆護墊夾縫頂端，只能判場地二壘安。 美聯社 分享 facebook

雙城開路先鋒多茲爾（Brian Dozier）差點演出首打席全壘打，他擊出的小白球硬生生卡在兩塊全壘打牆護墊夾縫頂端，形成場地二壘安打，只差幾公分就是全壘打讓他有點哀怨，「如果我早上多吃幾塊餅乾，那可能就是全壘打了。」

老虎此役以4：1擊敗雙城，先發投手富爾默（Michael Fulmer）以5.2局被敲4安打、失1分拿下勝投，他賽後自承狀況不佳，手臂感覺很重，也影響到變化球的球速下滑，但歪打正著製造更大速差。

「我不覺得那是我們的計畫，但總之有效。」富爾默指出，「我感覺一切都不對勁，但我的變速球也因此變得更慢。」他的變化球比以往慢了約3哩，但直球仍多落在96、97哩，帶來出乎意料的效果，他笑說：「下次先發可以考慮看看，或許慢一點也不錯。」

其實，富爾默差點一開賽就遭狙擊，多茲爾第1局將一記96哩直球掃向中外野，中外野手馬丁（Leonys Martin）只能轉身拔腿狂追，沒想到卻看到這球直接掉在全壘打牆上，就夾在兩片全壘打牆護墊之間，形成場地二壘安打。

富爾默表示，從未看過球像那樣卡在護墊間；多茲爾透露當時與二壘審的閒聊，「他也裁判很多年了，但我們都沒看過球卡在護墊頂端。」他也開自己的玩笑，「我需要去找我們的體能教練，我也在想如果我早上多吃幾塊餅乾，可能那就會是全壘打了。」

多茲爾沒能一棒開轟，仍靠著羅沙里歐（Eddie Rosario）的安打跑回這1分追平戰局，老虎在4局上由古德朗（Niko Goodrum）敲出兩分砲要回領先，第9局再追加1分保險分，終場就以3分之差贏球。