MLB／外野護墊不幫忙 多茲爾全壘打變二壘打
雙城開路先鋒多茲爾（Brian Dozier）差點演出首打席全壘打，他擊出的小白球硬生生卡在兩塊全壘打牆護墊夾縫頂端，形成場地二壘安打，只差幾公分就是全壘打讓他有點哀怨，「如果我早上多吃幾塊餅乾，那可能就是全壘打了。」
老虎此役以4：1擊敗雙城，先發投手富爾默（Michael Fulmer）以5.2局被敲4安打、失1分拿下勝投，他賽後自承狀況不佳，手臂感覺很重，也影響到變化球的球速下滑，但歪打正著製造更大速差。
「我不覺得那是我們的計畫，但總之有效。」富爾默指出，「我感覺一切都不對勁，但我的變速球也因此變得更慢。」他的變化球比以往慢了約3哩，但直球仍多落在96、97哩，帶來出乎意料的效果，他笑說：「下次先發可以考慮看看，或許慢一點也不錯。」
其實，富爾默差點一開賽就遭狙擊，多茲爾第1局將一記96哩直球掃向中外野，中外野手馬丁（Leonys Martin）只能轉身拔腿狂追，沒想到卻看到這球直接掉在全壘打牆上，就夾在兩片全壘打牆護墊之間，形成場地二壘安打。
富爾默表示，從未看過球像那樣卡在護墊間；多茲爾透露當時與二壘審的閒聊，「他也裁判很多年了，但我們都沒看過球卡在護墊頂端。」他也開自己的玩笑，「我需要去找我們的體能教練，我也在想如果我早上多吃幾塊餅乾，可能那就會是全壘打了。」
多茲爾沒能一棒開轟，仍靠著羅沙里歐（Eddie Rosario）的安打跑回這1分追平戰局，老虎在4局上由古德朗（Niko Goodrum）敲出兩分砲要回領先，第9局再追加1分保險分，終場就以3分之差贏球。
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