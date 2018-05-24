MLB／不習慣休6天 韋蘭德自評6局失1分有點生鏽

2018-05-24 07:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ╱即時報導



難得投1休6出賽，韋蘭德（Justin Verlander）坦言不習慣，在他自評「有點生鏽」的表現中，對巨人先發6局失1分、送出9三振、1保送，帶領太空人以4：1贏球，近14戰收下11勝。

韋蘭德共用97球，6局投球僅被敲出3安打、失1分，防禦率1.08仍在大聯盟持續獨走，帳面上看起來又是一場好投，但其實他投得辛苦。

「這不是他的最佳直球，但他仍然找到方法贏球。」太空人總教練辛區（AJ Hinch）指出，打者無法跟上韋蘭德的滑球，再加上曲球可以取得好球數，仍讓他在這場苦戰中撐到勝利到手，「他有場苦戰，但仍然繳出不可思議的成績，我為他感到高興。」

韋蘭德前一場出賽為17日對洋基投出118球完封勝，接下來休息6天後再度登板，他自承：「我可能感覺有些生鏽。」他表示，能在需要時投出想要的球路，幫助自己撐了過來，「我希望可以投超過6局，但巨人打線做得很好，讓取得出局數變得困難。」

韋蘭德在4局上率先失血，遭首位打者赫南德茲（ Gorkys Hernandez）敲出三壘安打，波西（Buster Posey）以高飛犧牲打為巨人首開紀錄，但巨人在下個半局馬上就因失誤將分數還了回去，兩隊回到1：1平手。太空人在5局下由史布林格（George Springer）的兩分砲帶領，單局攻下3分，終場就以4：1收下勝利。