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MLB／無意挑戰全壘打大賽 貝茲：打擊練習轟不出牆

2018-05-24 07:44聯合報 記者陳宛晶╱即時報導

以16轟領先全大聯盟，紅襪強打貝茲（Mookie Betts）卻對全壘打大賽興趣缺缺，他自爆：「我在打擊練習時敲不出全壘打啦！」

僅175公分、81公斤的貝茲，身材雖然迷你，但砲管可不小，曾在2016年繳出31轟，今年火力更加兇猛，前44戰已經累積16轟，領先哈波（Bryce Harper）、馬恰多（Manny Machado）和隊友馬丁尼茲（JD Martinez）的15轟，打擊率也維持在高檔的3成68。

暫居大聯盟全壘打王寶座，貝茲也被問到是否有意參戰全壘打大賽，他是一口回絕，他直言：「當然不要啊！我在打擊練習時敲不出全壘打，你能想像我和賈吉（Aaron Judge）對決嗎？」賈吉已在昨天表態無意出馬衛冕全壘打大賽冠軍，但貝茲仍堅稱：「還是不要，我不是那種打者。」

隊友馬丁尼茲同樣不打算參加全壘打大賽，但他的理由完全不同，他說：「大聯盟並不想要我參賽。」他指的是2015年全壘打大賽，當時他在明星周前已累積25轟，但未獲全壘打大賽邀請函，「他們想要其他傢伙，一些年輕球員，而我只能心想算了吧，我不會再參賽了。」

馬丁尼茲口中的「年輕球員」，外界直接聯想到小熊雙星，當時仍是菜鳥的布萊恩（Kris Bryant），在明星周前累積12轟，瑞佐（Anthony Rizzo）則是16轟，而兩人都在首輪遭到淘汰。

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