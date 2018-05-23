MLB／紅襪塞爾7.2局9K奪勝 貝茲第16轟出爐

2018-05-23 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



靠著王牌先發塞爾（Chris Sale）強悍的7.2局好投，以及貝茲（Mookie Betts）領先全聯盟的本季第16轟，紅襪今天在客場以4：2擊敗光芒，笑納聯盟最佳的33勝戰績，並擠下洋基，獨居美聯東區首位。

塞爾在4局下才掉第1分，是被以22歲之齡完成大聯盟處女秀的亞當斯（Willy Adams）扛出生涯首轟，亞當斯是光芒農場的第2號新秀。

5局下光芒用高飛犧牲打再從塞爾手上要到一分，不過此後束手無策，讓塞爾一路投到第8局，才以用球數達112球而退場，連續4場的投球數都來到3位數；他只被敲4支安打，丟1自責分，2個保送、9次三振；這位在去年突破300K的三振王，本季暫時以96K排在第3，落後給國民隊薛則（Max Scherzer）的104K，和海盜隊柯爾（Gerrit Cole）的101K。

塞爾順利拿下本季第5勝，特別感謝貝茲在3局就轟出致勝3分砲，「他是這個聯盟的最佳球員，這沒什麼好爭辯的。」貝茲則是客氣回應，「一旦我們在塞爾投球時領先，就處於絕佳狀態。」另外，紅襪小將狄佛斯（Rafael Devers）在6局也貢獻一發陽春砲。

光芒沒有讓後援投手假先發，但先發投手法瑞亞（Jake Faria）只撐2.2局就退場，且承擔敗投，中繼的普魯特（Austin Pruitt）則是接手5.1局。