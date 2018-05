MLB／賽前球轟上第5層看台 藍鳥主場颳大谷旋風

天使作客蘭挑,多倫多當地立刻掀起大谷翔平熱潮。 美聯社 分享 facebook

天使今起在藍鳥主場展開3連戰,多倫多當地立刻掀起大谷翔平熱潮,從賽前打擊練習開始,就湧入上百球迷欣賞他的揮棒英姿,大谷也不負期待,擊出上到第5層看台的超大號飛球。

天使打擊教練辛斯基(Eric Hinske)直呼,「我們過去從未見過如此的事,太瘋狂了,我每天到球場看到他的所作所為都會嚇一跳,這有多酷啊。」

大谷翔平在賽前也曾把一顆球打到牛棚區,不過揮完棒後他悶哼了一聲,似乎對於這球不太滿意。另外,他也扛出幾顆距離達500呎出牆的超大號飛球,讓提早進場的球迷嘖嘖稱奇。

Taking the Sho on the road!



Shohei Ohtani hit a home run that almost bounced off the roof at the Rogers Centre 😳@Angels | @MLBonFOX pic.twitter.com/xDECgELslQ