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MLB／賽前球轟上第5層看台 藍鳥主場颳大谷旋風

2018-05-23 09:46聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

天使作客蘭挑，多倫多當地立刻掀起大谷翔平熱潮。 美聯社
天使作客蘭挑，多倫多當地立刻掀起大谷翔平熱潮。 美聯社
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天使今起在藍鳥主場展開3連戰，多倫多當地立刻掀起大谷翔平熱潮，從賽前打擊練習開始，就湧入上百球迷欣賞他的揮棒英姿，大谷也不負期待，擊出上到第5層看台的超大號飛球。

天使打擊教練辛斯基（Eric Hinske）直呼，「我們過去從未見過如此的事，太瘋狂了，我每天到球場看到他的所作所為都會嚇一跳，這有多酷啊。」

大谷翔平在賽前也曾把一顆球打到牛棚區，不過揮完棒後他悶哼了一聲，似乎對於這球不太滿意。另外，他也扛出幾顆距離達500呎出牆的超大號飛球，讓提早進場的球迷嘖嘖稱奇。

能在大聯盟成功貫徹「二刀流」，除了需要有出色的身體素質，大谷翔平在私底的努力也是有目共睹，辛斯基就說，「他的棒球IQ直逼天花板。」天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）則認為，「如果有棒球博士的學位的話，他應該會符合資格，他花很多時間在研究。」

為了這位嬌客來訪，藍鳥主場湧現比平常更多的媒體，其中有幾人是跟隨大谷翔平到處征戰的日本記者，藍鳥教頭吉本斯（John Gibbons）看到這些新面孔時不禁問道，一樣是日本人，為什麼以前川崎宗則在這裡時，就沒有這種陣仗，「他是我們這的傳說，我們都很想念他，我也很愛他，他在這裡做了很多貢獻。」

大谷翔平天使藍鳥
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