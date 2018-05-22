MLB／金鶯交易馬恰多？ 教頭：20連勝就不會

2018-05-22 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



金鶯當家游擊手馬恰多深陷交易傳聞。 美聯社 分享 facebook

金鶯當家游擊手馬恰多（Manny Machado）隨隊前往芝加哥，展開和白襪的4連戰，一踏進球場就撞見20多位媒體記者，迎上前來團團包圍，理由是他剛被傳出謠言，芝加哥將是季中交易的目的地，不過對象不是白襪，而是表弟阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）所效力的小熊。

馬恰多不願讓交易傳聞分心，只回答「謠傳都是說說的而已，我終究要上場比賽，為球隊拿下勝利，我們現在試著加足馬力，因為排名有些落後，我們一直想要往前超越。」

金鶯在美聯東區戰績墊底，年底即將成為自由球員的馬恰多，照樣打出3成43打擊率、14轟、42打點的成績，加上今年他成功從三壘移防游擊，在市場上的行情更勝以往，金鶯若不想季後徒留一場空，有極大的機率在季中利用馬恰多的「剩餘價值」，換取新秀以充實農場。

金鶯總教練蕭瓦特（Buck Showalter）不擔心馬恰多被媒體打亂心思，反倒是煩惱交易案成真，「我希望我們能打贏接下來的20場比賽，然後他就能整年都能留在這裡。」

雖然童年時和阿爾莫拉夢想著一同拿下世界大賽冠軍，但馬恰多堅稱為了效忠金鶯，還沒有和表弟討論過任何與小熊有關的事；他對芝加哥也沒特別印象，「老實說，我都從飯店房間出發到球場，然後就比賽，我試著讓事情簡單一點。」