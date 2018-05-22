親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
世界盃足球賽
棒協改選新時代

不想養小孩 醫生在女友飲料裡偷加墮胎藥害她流產

「你已經死了！」被破解的希特勒生死之謎

MLB／金鶯交易馬恰多？ 教頭：20連勝就不會

2018-05-22 10:51聯合報 記者吳敏欣╱即時報導

金鶯當家游擊手馬恰多深陷交易傳聞。 美聯社
金鶯當家游擊手馬恰多深陷交易傳聞。 美聯社
分享

金鶯當家游擊手馬恰多（Manny Machado）隨隊前往芝加哥，展開和白襪的4連戰，一踏進球場就撞見20多位媒體記者，迎上前來團團包圍，理由是他剛被傳出謠言，芝加哥將是季中交易的目的地，不過對象不是白襪，而是表弟阿爾莫拉（Albert Almora Jr.）所效力的小熊

馬恰多不願讓交易傳聞分心，只回答「謠傳都是說說的而已，我終究要上場比賽，為球隊拿下勝利，我們現在試著加足馬力，因為排名有些落後，我們一直想要往前超越。」

金鶯在美聯東區戰績墊底，年底即將成為自由球員的馬恰多，照樣打出3成43打擊率、14轟、42打點的成績，加上今年他成功從三壘移防游擊，在市場上的行情更勝以往，金鶯若不想季後徒留一場空，有極大的機率在季中利用馬恰多的「剩餘價值」，換取新秀以充實農場。

金鶯總教練蕭瓦特（Buck Showalter）不擔心馬恰多被媒體打亂心思，反倒是煩惱交易案成真，「我希望我們能打贏接下來的20場比賽，然後他就能整年都能留在這裡。」

雖然童年時和阿爾莫拉夢想著一同拿下世界大賽冠軍，但馬恰多堅稱為了效忠金鶯，還沒有和表弟討論過任何與小熊有關的事；他對芝加哥也沒特別印象，「老實說，我都從飯店房間出發到球場，然後就比賽，我試著讓事情簡單一點。」

小熊球迷高舉標語，表達他們想要馬恰多的聲音。 美聯社
小熊球迷高舉標語，表達他們想要馬恰多的聲音。 美聯社
分享

馬恰多金鶯小熊
不讓失智找上門！吃對_______食物，風險降低40%！？

相關新聞

講西語要被罰款 阿路爆料大聯盟的歧視文化

2018-05-22 07:00

MLB／卡諾涉禁藥被禁賽 A-Rod終於回應了

2018-05-22 09:41

MLB／巴提斯塔剛被勇士釋出 大都會展現興趣

2018-05-22 09:13

MLB／勇士國聯火力最猛 費城人照樣完封

2018-05-22 10:27

MLB／表現漸入佳境 陳偉殷下一戰抗國民

2018-05-22 08:53

MLB／大谷再扮止敗英雄 5場優質先發全隊第一

2018-05-22 00:45

MLB／壓制勇士5.1局 陳偉殷自評：有點不可思議

2018-05-22 00:17

MLB／克蕭傷勢大進步 道奇欣慰

2018-05-21 12:59

MLB／指頭肉又裂開 道奇左投希爾重回傷兵

2018-05-21 12:58

MLB／大谷揮棒驚人 打擊練習擊中計分板

2018-05-21 12:57

MLB／大谷翔平指叉球夠狂 44打數僅被敲1安

2018-05-21 11:24

MLB／今日戰績表 道奇橫掃國民拉出4連勝

2018-05-21 11:22

MLB／參加全壘打大賽？大谷：還不到那個等級

2018-05-21 11:09

MLB／7.2局失2分 大谷翔平：投球狀況沒很好

2018-05-21 10:48

MiLB／曾仁和7局好投 胡智為4.2局返先發水準

2018-05-21 10:23

MLB／本季最速 紅雀火球男飆105哩伸卡球

2018-05-21 09:42

陳偉殷2018球季出賽紀錄

2018-05-21 09:32

大谷翔平2018球季投、打紀錄

2018-05-21 09:30

MLB／馬丁尼茲雙響砲獵鶯 15轟並列全壘打王

2018-05-21 09:06

MLB／加盟小熊後終奪首勝 達比修：總比0勝好

2018-05-21 08:58

MLB／只投5.1局被換 陳偉殷：教頭有他的考量

2018-05-21 08:03

MLB／大谷4勝加6轟 有望挑戰貝比魯斯紀錄

2018-05-21 08:01

MLB／大谷局數球數新高奪勝 7.2局被換仍不甘

2018-05-21 07:35

賽揚強投成全壘打製造機 老邁國王讓人不勝唏噓

2018-05-21 07:00

MLB／克服5局症 達比修本季首勝開張

2018-05-21 06:39

MLB／馬林魚牛棚9下狂失6分 陳偉殷勝投落空

2018-05-21 05:36

MLB／陳偉殷5.1局5K好投 牛棚放火勝投飛了

2018-05-21 05:09

MLB／陳偉殷作客戰勇士 拚本季第二勝

2018-05-21 03:41

卡諾被抓包的啟示：禁藥問題仍猖獗、不見趨緩

2018-05-18 07:00

投球型態「韋蘭德」化 柯爾晉升賽揚級巨投

2018-05-17 07:00

連3場先發投不滿5局 陳偉殷生涯首遇

2018-05-16 09:13

大谷翔平全壘打狂轟不已 林子偉為何一支難求？

2018-05-15 07:00

兩代海賊王回歸不同情 海盜是否再次失落20年？

2018-05-14 13:48

火球男愈來愈普遍 大聯盟正值極端化年代

2018-05-11 07:00

伍德20K之役 大聯盟史上終極投手表現

2018-05-10 07:00

不在馬林魚未來計畫內 陳偉殷應沉著走自己的路

2018-05-08 07:00

拆散復仇者聯盟 大都會走出正確的第一步

2018-05-08 07:00

MLB／大谷優質先發 隊友火力猛8:2奪第3勝

2018-05-07 07:20

陳偉殷生涯首遇紅人 首局就挨背靠背震撼彈

2018-05-05 09:20
看更多

熱門文章

NBA／柯瑞慶祝爆粗口 隊友：希望他女兒沒看到

2018-05-21 12:35

NBA／柯瑞第3節個人秀 格林：看過更瘋狂的

2018-05-21 13:15

NBA／詹皇三節攻35分 騎士續保雙位數領先

2018-05-22 10:42

柯瑞久違大爆發 火箭隊史季後賽最慘戰役

2018-05-21 16:55

NBA／主場16連勝超車公牛 勇士勝分破70年紀錄

2018-05-21 11:50

NBA／布萊恩指導泰托姆 教頭：要小心宿敵建議

2018-05-21 16:50

NBA／勇士主場連勝破紀錄 丹東尼承認難打

2018-05-21 12:40

NBA／經典組合現身觀戰 「Run TMC」獲滿場歡呼

2018-05-21 16:46

NBA／勇士潛危機 伊古達拉G4出賽成疑

2018-05-22 08:10

NBA／柯瑞心理素質夠強悍 教頭：他不只會射三分

2018-05-21 14:19

NBA／打破社群媒體閉關 詹皇出借帳號發聲公益

2018-05-21 16:45

NBA／看影片修正錯誤 綠衫軍G4誓言反擊

2018-05-21 11:03

NBA／格林被吹技術犯規 柯爾喊不公平

2018-05-22 08:53

MLB／大谷翔平指叉球夠狂 44打數僅被敲1安

2018-05-21 11:24

NBA／動用虛擬實境、心理學家 球隊面試各出奇招

2018-05-21 16:59

NBA／柯瑞重生勇士大勝 柯爾：像鄧肯一樣重要

2018-05-22 00:51

世界盃男籃／旅外六虎就位 中華隊有信心回家贏球

2018-05-21 21:28

中職／差點棄投從打 施子謙邁向王牌的奇幻旅程

2018-05-22 07:00

MLB／大谷再扮止敗英雄 5場優質先發全隊第一

2018-05-22 00:45

法網／從一哥退位 加拿大巨砲又宣布退賽

2018-05-21 11:38

MLB／大谷揮棒驚人 打擊練習擊中計分板

2018-05-21 12:57

羽球／改5局11分制？ 李勝木：技術面遭忽略

2018-05-21 15:57

NBA／鵜鶘盼留卡珍斯 教頭：沒有人不希望

2018-05-22 09:14

中職／洪宸宇又來了 短短21天第6場先發

2018-05-21 17:59

講西語要被罰款 阿路爆料大聯盟的歧視文化

2018-05-22 07:00

MLB／卡諾涉禁藥被禁賽 A-Rod終於回應了

2018-05-22 09:41

中職／上半季已賽三分之二 獅、猿爭冠情勢明朗

2018-05-22 00:49

史特拉斯堡女網／謝淑薇逆轉勝 單打闖16強

2018-05-21 22:36

MLB／克蕭傷勢大進步 道奇欣慰

2018-05-21 12:59

籃球／中華隊史上首位女教頭 謝玉娟：全新挑戰

2018-05-21 23:32

MLB／壓制勇士5.1局 陳偉殷自評：有點不可思議

2018-05-22 00:17

史特拉斯堡女網／詹詠然保球后 仍有保分壓力

2018-05-21 12:11

法網／羅馬捧冠與衛冕法網 納達爾：沒有正相關

2018-05-21 14:33

世界盃資格賽／中華籃隊 「菲」贏不可

2018-05-22 00:53

世足／超越C羅成就 梅西5獲歐洲金靴獎

2018-05-21 17:58

日職／獲獎投手群今年傷很大 軟銀連霸路難行

2018-05-22 07:00

中職／明星賽票選30日截止 彭政閔穩居人氣王

2018-05-21 21:06

MLB／表現漸入佳境 陳偉殷下一戰抗國民

2018-05-22 08:53

MLB／巴提斯塔剛被勇士釋出 大都會展現興趣

2018-05-22 09:13

亞運／中華棒球隊鎖定南韓 情蒐小組已啟動

2018-05-21 16:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top