講西語要被罰款 阿路爆料大聯盟的歧視文化

紐約市上週發生一名猶太裔律師，在曼哈頓一家快餐店購買時，因為不滿店員與顧客用西班牙語交談，大聲斥責這講西語的店員，這段畫面馬上被旁人錄下後放在youtube上，進而引起公憤，肉搜這猶太人。筆者在紐約的生活圈還是以華人為主，真怕有一天在公共場合講起中文時，會不會遇到這種族裔歧視類的惡煞？

一個多月前發生在費城的星巴克歧視事件，讓很多美國人感到憤怒而出面抗議。美國雖然已是自由民主的國家，但各種歧視問題仍然無所不在。 歐新社 分享 facebook

其實只要站在紐約市廣大的中央車站大廳五分鐘，仔細聆聽熙來人往的人群交談，幾乎是聽不到英語的，西班牙文、中文普通話、廣東話、法文和很多無法辨明的東歐語，紐約市真是一個地球村的縮影。

幾周前由紐約洋基隊播報員凱伊(Michael Kay)主持的電台Call in節目，有球迷打電話進來問一個問題，先發投手田中將大不會說英文，捕手桑契斯(Gary Sanchez)也說不好，為何兩人在場上投捕暗號出問題時，還能溝通？講的是甚麼語言？凱伊當然解釋兩人基本在棒球上的語言溝通是沒問題的，不過凱伊卻說，他認為日本球員如鈴木一朗和松井秀喜英文都很好！甚至鈴木的英文比他自己還好！有點誤導美國主流球迷的意思。

田中將大(右)來到大聯盟已是第五個球季，但還是需要翻譯Shingo Horie(左)隨行。 美聯社 分享 facebook

凱伊曾不只一次在自己的節目中表示，他不喜歡日本球員每次接受採訪時，要透過翻譯，一來採訪問答不便，二來他認為這些球員在遇到一些刁鑽的問題時，翻譯給了他們一個緩衝迴旋的空間。其實凱伊不解，日本人做事謹慎有條理，不希望在聽不懂說不好的情況下回答問題。這些都是文化的不瞭解。說了這麼多，其實世間很多的歧視與誤解，說穿了就是族裔之間的不熟悉、誤會而產生的不尊重，進而變成了歧視。

前蒙特婁博覽會老教練、也是第一位來自多明尼加共和國執教大聯盟棒球隊的老阿魯(Felipe Alou)，於四月初發表了以他為主題的新書「Alou：My Baseball Journey」(譯：「阿魯：我的棒球之旅」)，這本書是由前紐約時報記者柯拉索提斯(Peter Kerasotis)所編寫，但出版的這時，可能是美國在整個國家移民政策與排「西」潮最飄搖艱難的時刻。此書的出版，也間接地在酸諷川普政府目前的移民倒退政策。

名教頭阿魯的傳記「阿魯：我的棒球之旅」(左)上個月正式出版，想要等到中文版可能會非常困難。 梁起華攝影 分享 facebook

這裡順便和讀者看倌宣導一下，在美國當提到例如像是阿魯、或像以特律老虎隊大棒卡布雷拉(Miguel Cabrera)或剛出事的西雅圖水手隊卡諾(Robinson Cano)等這些來自加勒比海、中南美洲、古巴的球員，一般都稱他們為西語裔(Hispanic)球員，筆者即使人在紐約，常常聽到周邊的華人朋友叫他們「西班牙人」…..這言重了。

1996年筆者當時旅居加拿大溫哥華，當地體育電台每天就是直播著兩支加拿大棒球隊藍鳥和博覽會隊的賽事(還有鄰近城市水手隊)，當時博覽會教練就是阿魯，對他印象特別深刻。他旗下球員包含他的兒子小阿魯(Moises Alou)、後來變成大投手的馬丁尼茲(Pedro Martinez)、已經是大棒子的葛雷諾(Vladimir Guerrero)等，當時資訊缺乏，還以為阿魯是美國黑人……。

小阿路在大聯盟17個球季中待過7支球隊，生涯打擊率高達.303，曾有兩度獲得MVP票選第三名。 歐新社資料照片 分享 facebook

現年83歲的阿魯算是目前大聯盟棒球來自多明尼加共和國赴美職發展的鼻祖之一，阿魯本來是名田徑選手，在1955年因緣際會被球探挖掘改打棒球的，他也是第一位來自多明尼加直接挑戰大聯盟的棒球員，又是第一位打進世界大賽的多明尼加裔教練。阿魯在多明尼加的棒球地位應該可說是「太祖級」的，所以這次他的新書還邀請了前大聯盟大投手、也是多明尼加「小同鄉」的馬丁尼茲給面子寫序。

在這本長達三百多頁的書中，圍繞的內容都和棒球有關，但談的核心都不是棒球，作者花了很大的篇幅談到1950-1960年代那時美國和棒球場的種族歧視問題和當時棒球移民的拓荒者血淚史。

阿魯回憶道1967年當他在舊金山巨人隊打球時，當時的教練「黑狐狸」達克(Alvin Dark)居然禁止西語裔球員彼此以西班牙話交談。還有一場比賽當時是由巨人隊與蒙特婁博覽會隊對戰，賽前當時阿魯的胞弟M．阿魯(Matty Alou)和博覽會隊的非洲裔打擊王瓦倫汀(Ellis Valentine)，因為賽前兩人彼此較熱絡的交談，而雙雙被罰款。

更不要講當時這些西語裔球員在平時前往正常餐廳用餐時，要和黑人球員一樣，與白人隔離、隔桌吃飯。甚至洗澡換衣的空間也有區隔….阿魯說即使是到現在，他住在美國佛羅里達州靠近邁阿密附近，有一次他去參加自己的遊艇俱樂部活動，還被人誤以為是俱樂部內的負責清潔的工友…….。

美國之所以偉大正是因為它的廣納百川、可容攀藤歡迎移民的立場與政策。但是大量的移民湧入和千萬個不同背景的外國人所帶來的文化衝擊，的確使得舊移民感到壓迫與不自在。這也讓筆者回想到家鄉台灣，同樣也有嚴重的新舊移民和最新的移工問題，其實沒有絕對的對錯與孰優孰劣問題，只有因彼此不了解而產生的誤會與歧視罷了。答案是尊重了解與關懷。