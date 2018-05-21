MLB／馬丁尼茲雙響砲獵鶯 15轟並列全壘打王

2018-05-21 09:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



金鶯馬丁尼茲。 美聯社 分享 facebook 紅襪靠著馬丁尼茲（J.D. Martinez）的單場雙響砲、班寧坦迪（Andrew Benintendi）2分砲包辦所有得分，以5：0擊敗金鶯，馬丁尼茲也以15轟與隊友貝茲（Mookie Betts）並列大聯盟全壘打王。

馬丁尼茲在第2局面對第一球就敲出左外野全壘打，第5局的2分砲則是本季第15轟，也是生涯第8次單場敲出2支以上全壘打，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）表示：「馬丁尼茲狀況調整得很好，他隨時準備好開轟了。」

對於今年球隊加入馬丁尼茲有什麼幫助？貝茲說：「一大堆，他不僅有力量，也能敲出很多安打，3成50、3成60之類的打擊率都沒問題。」柯拉則說，這兩人讓他想到曼尼（Manny Ramirez）及歐提茲（David Ortiz）的組合。

這是紅襪隊史第一次在開季前50場比賽，就有2名球員達成15轟，目前也以68發全壘打領先大聯盟，去年他們整季僅敲出168轟，排名大聯盟倒數第2。

今年剛接任總教練的柯拉，去年還在擔任太空人的板凳教練，很清楚全壘打對球隊的重要性，「有些比賽我們已經覺得沒機會了，結果突然有人跳出來開轟，其他人也跟著開砲，結果又有機會獲勝，所以無論分數多少，我們都相信能繼續追加或是逆轉，因為我們有能把球敲出場外的傢伙。」

受惠於打線爆發，紅襪先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）5.2局無失分、被敲9安、7次三振無保送，拿下第4勝，金鶯雖然局局有人上壘，但始終無法得分。