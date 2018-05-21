MLB／加盟小熊後終奪首勝 達比修：總比0勝好

2018-05-21 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ╱即時報導



達比修有奪本季首勝。 美聯社 分享 facebook 歷經前面7次嘗試失敗，達比修有終於在今天挾帶對紅人投6局丟1分的優質先發，奪得來到小熊後第一勝，也獲教頭麥登（Joe Maddon）稱讚，「他球質真的很好，第一局過後，他主攻速球，投到95到96哩左右，但他球速上來，他的滑球也成了最佳的武器之一。」

達比修有一開賽遭逢危機，保送、安打和觸身球樣樣出現，也立刻喊出投手暫停，「我試著讓自己冷靜下來，讓挫敗感消逝，我本來想大喊幾句，但瑞佐（Anthony Rizzo）走了過來，對我說『你看起來很挫敗，讓我們一起努力吧。』」

隊友的鼓勵收到成效，最後在一人出局、滿壘的情況下，達比修有只丟1分作收，瑞佐回憶當下的對話，「我跟他講別擔心，我們會幫你打幾分回來的。」

度過首局的亂流後，達比修有沒再被敲出任何安打，只讓打者靠著保送和觸身球3次站上壘包，「我找回我的速球，能把它丟進好球帶做攻擊，我的變化球和速球在第一局都失控，我仍試著改變我的投球機制，找出存活空間。」

麥登也看出達比修有前後的端倪，「第一局過後，他開始找回速球的控制，滑球也變得更刁鑽，如果他是在打序中其它位置的話，我可能讓他投第7局，我對他的觀察是，一旦他進入節奏，他就像停止其它思緒，單純開始投球。」

擺脫5局症並用好表現回敬外界笑他「軟弱」的冷嘲熱諷，達比修有自嘲，「1勝總比0勝好，希望我能拉出高潮，今天的表現，還有最後2個出局數（三振），讓我現在自信心暴增。」